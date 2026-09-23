Kylie Jenner viaja sola en su jet privado y recibe críticas por un vuelo de apenas 17 minutos

Kylie Jenner volvió a generar conversación en redes sociales, luego de que se difundiera información sobre un supuesto viaje en su jet privado que habría durado apenas 17 minutos. El dato salió a la luz después de que la empresaria publicara un vlog en el que mostró parte de su día a día, desde la elección de su vestimenta hasta sus traslados.

De acuerdo con una publicación compartida en redes soaciales, la aeronave habría viajado desde Camarillo hasta Van Nuys, dos localidades de California ubicadas a unos 64 kilómetros de distancia. El dato llamó particularmente la atención debido a que el recorrido por carretera puede tomar aproximadamente 45 minutos, dependiendo del tráfico.

Foto: Captura de video X @eitakyliie

La corta duración del trayecto, provocó opiniones divididas entre los usuarios, quienes debatieron tanto sobre el uso de aviones privados como sobre las posibles razones detrás de este tipo de vuelos.

¿Por qué el supuesto vuelo de Kylie Jenner causó polémica?

Las reacciones comenzaron a multiplicarse después de que se diera a conocer la duración estimada del recorrido. Parte de los usuarios cuestionó que se utilizara un jet privado para cubrir una distancia que también puede recorrerse en auto.

Uno de los comentarios planteó la diferencia entre ambos medios de transporte y cuestionó si realmente era necesario utilizar una aeronave para ahorrar algunos minutos de traslado.

¿De verdad miró un GPS y pensó que 40-45 minutos en coche era demasiado tiempo y ahorró 20-25 minutos volando?”, escribió un usuario.

Otros internautas relacionaron el caso con el impacto ambiental que tienen los vuelos privados y señalaron la diferencia entre las recomendaciones que recibe la población para reducir emisiones y el consumo asociado con este tipo de aeronaves.

Estamos perdidos”, expresó otro usuario al referirse a los vuelos de corta duración.

Foto: Instagram kyliejenner

Algunos usuarios defendieron a Kylie Jenner

Aunque las críticas fueron numerosas, la conversación en redes no fue completamente negativa. Algunos usuarios defendieron a la empresaria y señalaron que existen circunstancias en las que los jets privados realizan trayectos cortos entre aeropuertos cercanos.

Entre las explicaciones planteadas, se encuentra la posibilidad de que una aeronave tenga que desplazarse hasta otra terminal después de dejar a sus pasajeros o para continuar con su itinerario.

También hubo quienes señalaron que, si tuvieran la posibilidad económica de contar con un avión privado, optarían por utilizarlo de la misma manera.

De esta forma, el supuesto viaje terminó generando un debate que fue más allá de Kylie y se enfocó en las diferencias entre los hábitos de transporte de las grandes celebridades y los de la mayoría de la población.

Foto: Captura de video X @eitakyliie

¿Cuánto cuesta el jet privado de Kylie Jenner?

El avión de la empresaria también volvió a llamar la atención por sus lujosas características. The Sun ha estimado que la aeronave tendría un valor cercano a los 72 millones de dólares.

El jet cuenta con elementos como asientos de cuero, pantallas de televisión y reposapiés, características que reflejan el nivel de personalización y lujo asociado con este tipo de aeronaves.

Jenner suele compartir en redes sociales imágenes de sus viajes. Recientemente mostró momentos de unas vacaciones en el Caribe junto a sus amigas y sus hijos, además de promocionar productos de Kylie Cosmetics.

Kylie’s new vlog showing her way to Saint Tropez pic.twitter.com/Bccp9lnVlQ — eitakylie (@eitakyliie) September 21, 2026

¿Cuánto habría costado el supuesto vuelo?

Una cuenta de Instagram estimó que el trayecto habría tenido un costo aproximado de 3 mil dólares, aunque esta cifra no ha sido confirmada públicamente por Kylie Jenner ni por su equipo.

Del mismo modo, la información sobre la duración y el recorrido del vuelo proviene de publicaciones y estimaciones difundidas en redes sociales, por lo que no se cuenta con una explicación pública de la empresaria sobre ese desplazamiento específico.

Entre las opiniones compartidas se pudieron leer comentarios como:

¿Un jet privado con solo 1 pasajero? ¿Imaginas las emisiones de carbono?”

Quiero odiarlo, pero estaría mintiendo si dijera que absolutamente viviría mi vida de esta manera, podría”.

¿Cómo todo el mundo realmente simplemente aceptó esto??? mientras otros literalmente se están muriendo de hambre en las calles?”

Quejarse de un vlog de un jet de Kardashian mientras activamente le das vistas gratuitas a su video y engagement es un comportamiento hilarantemente hipócrita”.

¿Para una sola persona? Ridículo”.

Hasta ahora, Kylie Jenner no ha dado públicamente su versión sobre el supuesto vuelo de 17 minutos, por lo que las circunstancias exactas del recorrido y el motivo del traslado no han sido explicados por la empresaria.