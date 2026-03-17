Bad Omens y Lamb of God regresa a México con el Knotfest

Knotfest confirmó la realización de su edición 2026 en México. El evento musical centrado en los géneros metal y rock está programado para el sábado 5 de diciembre. La sede seleccionada para llevar a cabo esta jornada de conciertos es el estadio Fray Nano, ubicado en la Ciudad de México.

El anuncio oficial incluyó la publicación del cartel de agrupaciones participantes para esta edición. Las bandas Bad Omens y Lamb of God figuran como los actos principales de la programación. Los promotores informaron mediante sus canales de difusión que la presentación de Bad Omens será su único concierto en la región de Latinoamérica.

La lista de artistas confirmados integra proyectos musicales de diversas vertientes sonoras. El documento menciona las participaciones de grupos como Poppy, The Ghost Inside, Blood Incantation y Sylosis. El talento convocado para este escenario también incluye los actos en vivo de las agrupaciones Vana y Versailles.

La selección de bandas abarca subgéneros musicales que van desde el metalcore hasta el metal progresivo y experimental. El objetivo estructurado por la organización es presentar exponentes del heavy metal y del nu-metal. La curaduría incluye también proyectos pertenecientes a las corrientes del deathcore y el thrash metal.

La distribución de boletos se realizará mediante la plataforma digital de la empresa FunTicket. Las fases de comercialización iniciarán el próximo lunes 23 de marzo con la etapa denominada preventa Knotfest Premium. El acceso a esta fase requiere una membresía activa y comenzará a operar a partir de las 12:00 horas del día señalado.

La venta general para el público que no cuente con la suscripción premium iniciará una hora más tarde. Los usuarios podrán acceder a la compra de entradas a partir de las 13:00 horas del mismo 23 de marzo. Los boletos se emitirán según la capacidad establecida por las autoridades de protección civil para el recinto capitalino.

El diseño de producción del evento contempla la instalación de dos escenarios gemelos en el interior del recinto. Esta infraestructura técnica tiene la finalidad de permitir un flujo continuo de presentaciones musicales durante la jornada. La logística busca reducir los tiempos de espera entre los montajes de los instrumentos y equipos de cada banda.

El plano del festival delimitará zonas específicas destinadas a la exhibición de cultura y arte. Los asistentes encontrarán áreas con activaciones de marca y puntos de venta de mercancía oficial de las bandas y del evento. El mapa general también integrará un sector enfocado en la oferta gastronómica para el público asistente.

El festival Knotfest es una marca de entretenimiento creada originalmente por los integrantes de la agrupación estadunidense Slipknot. El formato de este evento se ha exportado a diversos países, estableciendo ediciones en naciones de América, Europa y Asia. La programación de este año marca el retorno de las operaciones logísticas de la marca en territorio mexicano.

bgpa