Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney en secuela de 'La empleada'

La actriz Kirsten Dunst fue confirmada como parte del elenco de 'The Housemaid’s Secret', secuela del thriller 'La empleada', según reportó el medio especializado Deadline.

La producción, que volverá a estar dirigida por Paul Feig, contará también con la participación de Sydney Sweeney en el papel principal. El proyecto forma parte de una franquicia que en 2025 alcanzó cerca de 400 millones de dólares en taquilla internacional.

La primera película recaudó millones en taquilla global. (Foto: Redes Sociales)

Kirsten Dunst se integra al elenco de la secuela

La incorporación de Kirsten Dunst representa el primer fichaje confirmado para esta nueva entrega cinematográfica. Su participación amplía el elenco principal y marca un cambio relevante dentro de la narrativa de la franquicia.

De acuerdo con Deadline, la actriz compartirá protagonismo con Sydney Sweeney, quien retoma su papel como Millie, eje central de la historia desde la primera película. La presencia de Dunst introduce un nuevo elemento en la dinámica de personajes.

El anuncio posiciona a Dunst como una de las figuras principales de la secuela, en un momento en el que la franquicia busca consolidar su éxito comercial tras el desempeño de su primera entrega.

Kirsten Dunst se suma a la secuela del thriller. (Foto: Reuters)

De qué trata The Housemaid’s Secret

La historia continúa siguiendo a Millie, personaje interpretado por Sydney Sweeney, quien acepta un nuevo empleo en una casa donde se le imponen reglas estrictas desde su llegada. La narrativa mantiene el enfoque en el suspenso.

Según la sinopsis, el personaje no tiene permitido ver a la mujer para la que trabaja, lo que introduce desde el inicio un elemento de misterio que define el desarrollo de la trama.

A medida que avanza la historia, Millie descubre una puerta cerrada dentro de la vivienda, cuyo contenido se convierte en el eje central del conflicto narrativo. El argumento plantea un entorno que combina aislamiento, secretos y tensión constante.

Sydney Sweeney regresa como protagonista en la nueva entrega. (Foto: Redes Sociales)

Producción, dirección y cambios en el reparto

La dirección de la secuela estará nuevamente a cargo de Paul Feig, quien regresa al proyecto tras el éxito de la primera película dentro del género thriller.

El guion fue desarrollado por Rebecca Sonnenshine, responsable de adaptar la novela original de Freida McFadden para esta nueva entrega cinematográfica.

En el elenco, Michele Morrone regresa en su papel como Enzo, mientras que Amanda Seyfried y Brandon Sklenar no participarán en esta ocasión, debido a que la historia se centra en una nueva familia.

La producción estará a cargo de Todd Lieberman, Paul Feig y Laura Fischer, junto con Sydney Sweeney, quien participa también como productora a través de su compañía Fifty-Fifty Films.

La historia retoma el suspenso en un entorno doméstico. (Foto: Redes Sociales)

El impacto del éxito de 'La empleada'

Erin Westerman, presidenta del grupo cinematográfico de Lionsgate, destacó la incorporación de la actriz dentro del proyecto.

Es un privilegio llevar la siguiente etapa de 'La empleada' a la pantalla con Kirsten Dunst”, declaró .

Westerman agregó que “su carrera demuestra una amplitud y valentía extraordinarias”, subrayando la relevancia de su participación dentro de la franquicia.

También señaló que, junto a Sydney Sweeney, “será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es lo que parece”, en referencia al tono narrativo de la secuela.

Estas declaraciones fueron retomadas por medios especializados como parte del anuncio oficial del proyecto, que continúa generando expectativa en la industria.

La primera entrega de 'La empleada' logró posicionarse como un éxito comercial al recaudar cerca de 400 millones de dólares en taquilla internacional en 2025.

El desempeño de la película consolidó la adaptación de la novela de Freida McFadden como una franquicia relevante dentro del género de suspenso contemporáneo.

La producción contará nuevamente con dirección de Paul Feig. (Foto: Redes Sociales)

Nuevos elementos narrativos en la secuela

La historia de 'The Housemaid’s Secret' introduce un nuevo entorno familiar, lo que modifica la dinámica de los personajes respecto a la primera película.

El personaje de Millie se enfrenta a reglas más estrictas dentro de su nuevo empleo, lo que incrementa el nivel de tensión desde las primeras escenas.

El hallazgo de una puerta cerrada dentro de la casa funciona como un recurso narrativo central que articula el desarrollo del conflicto.

Este elemento refuerza la estructura del thriller psicológico, manteniendo el enfoque en el misterio y en la construcción progresiva del suspenso.