Kim Kardashian rompe el silencio sobre su soltería tras dejar a Kanye West

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian rompió el silencio sobre su vida sentimental. La estrella de la telerrealidad reveló detalles íntimos de su largo periodo de soltería tras la mediática separación del rapero Kanye West.

En una charla exclusiva con el diario británico The Times, la fundadora de SKIMS confesó que vivió sin pareja oficial durante casi cinco años. La figura pública marcó el inicio de esta etapa en 2021, justo cuando introdujo la solicitud legal de divorcio en los tribunales de California.

Kim Kardashian aseguró que priorizó a sus hijos. Foto de IG: Kim Kardashian

La modelo aclaró una única excepción durante este lustro de independencia emocional. El comediante Pete Davidson ocupó un breve espacio en su vida amorosa, pero fuera de ese fugaz romance, la celebridad mantuvo su corazón blindado ante nuevas relaciones.

La decisión de alejarse de las citas románticas obedeció a una estrategia personal. La empresaria fijó toda su atención y energía en el bienestar integral de sus hijos y en la expansión de su millonario imperio comercial.

El proceso de sanación lejos de los reflectores

La estrella televisiva descartó cualquier sentimiento de vacío durante su largo periodo en solitario. La famosa aseguró que necesitaba tiempo de calidad para asimilar el fin de su matrimonio y reestructurar la dinámica de su numerosa familia.

"Estuve soltera durante cinco años y me sentí genial", declaró la socialité de manera contundente. "Pude concentrarme en mis hijos y en los proyectos en los que realmente quería participar. No tenía ninguna prisa", añadió durante la entrevista.

Kim Kardashian sosteniendo el casco de Lewis Hamilton. Foto de IG: Kim Kardashian

El proceso de introspección marcó un antes y un después en la vida de la modelo. La figura de internet buscó una recuperación total antes de permitir la entrada de un nuevo interés romántico a su círculo más íntimo y privado.

"Quería sanar por completo y centrarme en mí misma", explicó la magnate de la moda. "No estaba preparada para abrirme. Ni siquiera lo había pensado. El universo obra a tu favor cuando simplemente lo permites", reflexionó sobre su crecimiento personal.

El hermetismo frente al romance con Lewis Hamilton

La extensa conversación con el medio europeo tocó el tema de su actual relación. La empresaria mantiene un noviazgo con el piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton. La prensa internacional sigue cada paso de la pareja de manera minuciosa.

La celebridad rechazó emitir comentarios directos sobre su dinámica con el multicampeón del automovilismo deportivo. "Con todo el respeto, prefiero no hacerlo", respondió la famosa al recibir los cuestionamientos sobre el estatus de su nuevo romance.

Kim Kardashian tiene una relación con Lewis Hamilton. Foto de IG: Kim Kardashian

El silencio de la empresaria contrasta fuertemente con la evidencia pública. Ambos personajes compartieron diversas fotografías juntos a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram durante el transcurso de este verano. Las imágenes confirman el excelente momento que vive la relación.

Los medios de espectáculos documentaron las primeras apariciones públicas de la pareja a principios de año. Los fotógrafos captaron a las celebridades durante sus vacaciones de invierno en Aspen, Colorado, donde asistieron a la exclusiva fiesta de Nochevieja de la actriz Kate Hudson.

La relación amorosa tomó un impulso mediático absoluto un par de meses después de aquel encuentro. La pareja asistió en conjunto al Super Bowl el pasado mes de febrero, desatando la euforia de los fanáticos. Desde ese momento, los seguidores viralizaron decenas de postales románticas en toda la red.