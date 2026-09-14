¿Kanye West regresa a México? Filtran fecha y precios para supuesto concierto en Estadio Akron

Kanye West podría regresar a México con un concierto en Guadalajara, de acuerdo con información difundida en redes sociales y en una página creada para promocionar el supuesto evento.

Aunque el sitio presenta detalles sobre boletos, zonas y experiencias especiales, hasta ahora el espectáculo no ha sido confirmado directamente por el rapero ni por sus canales oficiales o alguna boletera.

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La presentación de Ye, como también es conocido el rapero, estaría planeada para marzo de 2027 en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. La noticia comenzó a llamar la atención debido a que el portal permite realizar un registro y reservar lugares para el show.

¿Cuándo sería el concierto de Kanye West en Guadalajara?

Según la información que circula en plataformas digitales, Kanye West se presentaría el 26 de marzo de 2027 en el Estadio Akron.

El recinto se localiza en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y es conocido principalmente por ser la casa de las Chivas. Además de encuentros deportivos, sus instalaciones pueden recibir conciertos y otros espectáculos.

kanye west

De concretarse, esta actuación marcaría el regreso del rapero estadounidense a México después de los conciertos que ofreció en enero de 2026 en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.

Hasta el momento, Ye no ha publicado el anuncio en sus redes sociales. Tampoco se ha revelado un cartel oficial con la fecha, el horario y todos los detalles de la presentación en Guadalajara.

¿Ya se pueden comprar boletos para Kanye West?

La página Ye Live Guadalajara muestra un sistema denominado “Right to Ticket”, mediante el cual los interesados pueden elegir una zona y pagar una reservación.

No obstante, el propio apartado de preguntas frecuentes aclara que la confirmación recibida al finalizar el proceso todavía no corresponde al boleto oficial de acceso. Las entradas serían enviadas posteriormente, cuando el evento pase a la etapa de venta general, según explica el sitio de Ye Live Guadalajara.

Kanye West

Por lo anterior, el procedimiento disponible funciona como un prerregistro o derecho a obtener un boleto y no como la entrega inmediata de la entrada definitiva.

También se ha difundido una preventa dirigida a personas que cuentan con Chivabono. La primera etapa habría comenzado el 14 de septiembre a las 11:00 horas, con un límite de ocho lugares por compra, mientras que el proceso continuaría el 15 de septiembre.

¿Cuánto costarían los boletos para Kanye West en Guadalajara?

Los precios publicados para el supuesto concierto cambian según la zona elegida dentro del Estadio Akron. Las cantidades difundidas van de los 3 mil 125 a los 37 mil 500 pesos.

Cabecera superior: 3 mil 125 pesos

Lateral superior: 4 mil 375 pesos

Cabecera inferior: 6 mil 250 pesos

Lateral inferior: 7 mil 500 pesos

REG: 12 mil 500 pesos

General de pie: 17 mil 500 pesos

HOST: 37 mil 500 pesos

Dentro del mapa también aparece una sección identificada como T1-1/20 “Área dorada”, ubicada en una zona preferente del estadio.

¿Qué incluyen las experiencias especiales?

Además de los lugares convencionales, la página promociona paquetes de hospitality con accesos preferentes, alimentos, bebidas, atención personalizada y algunos recuerdos conmemorativos.

Entre las opciones mencionadas se encuentran Hospitality Akron Premier, Hospitality Club Akron y Hospitality 1906. Dependiendo del paquete, los compradores tendrían acceso anticipado a determinadas áreas del estadio y servicios adicionales durante el concierto.

El costo final puede cambiar conforme a la ubicación, los beneficios incluidos y la disponibilidad registrada al momento de realizar la reservación.

Aseguran concierto de Kanye West no está autorizado

Por medio de su cuenta de X, Joseph Karre, persona que trabaja con el rapero, mencionó que el concierto que circula en redes sociales de YE no está autorizado.

Así que habrá que esperar más información sobre si se realizará el show de Kanye West.