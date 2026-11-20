Las fotografías de personas desaparecidas ocuparon las pantallas del Teatro Metropólitan. Entre el público se levantaron fichas de búsqueda y, sobre el escenario, artistas de distintas generaciones compartieron una misma causa: acompañar a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

La música fue el punto de encuentro de una iniciativa que busca acercar nuevamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con otros sectores de la sociedad mexicana.

Vivir Quintana. Concierto por un abrazo. Cortesía Ocesa

Más de tres mil personas asistieron la noche del miércoles al Concierto por un Abrazo, organizado para recaudar fondos destinados a la Gira por la Vida, capítulo México. El recorrido llevará a más de mil 500 integrantes del movimiento zapatista a la capital, entre finales de noviembre y los primeros días de enero, para encontrarse con colectivos de madres y familias buscadoras.

El objetivo está por encima de cualquier otra actividad de la visita: escuchar a quienes buscan a sus familiares, conocer sus experiencias y expresarles solidaridad.

Concierto por un abrazo. Cortesía Ocesa

Llevamos muchos años esperando el momento de encontrarnos con ellas”, expresó el subcomandante Moisés, coordinador general de la gira. Las reuniones tendrán prioridad incluso sobre la celebración del aniversario 33 del levantamiento zapatista, que por primera vez tendrá como sede la CDMX.

El movimiento apareció en la escena nacional el 1 de enero de 1994, cuando se levantó en armas para exigir derechos para los pueblos indígenas, autonomía, justicia y democracia. Su irrupción tuvo repercusiones internacionales y convirtió al subcomandante Marcos en uno de los rostros más reconocidos de la política mexicana. Con los años, sin embargo, concentró buena parte de su trabajo en la construcción de autonomías comunitarias y redujo sus apariciones ante los medios.

Caifanes y Meme del Real Cortesía Ocesa

En 2023 anunció una de sus transformaciones organizativas más importantes: desaparecieron los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno para dar paso a una estructura centrada en los Gobiernos Autónomos Locales. El cambio trasladó las decisiones a las comunidades y buscó fortalecer su organización y defensa territorial. La nueva gira no supone abandonar ese proyecto, sino abrir otro espacio de encuentro con quienes también resisten, ahora frente a la crisis de desapariciones que obliga a miles de familias a buscar por cuenta propia ante la falta de respuestas institucionales.

Ése fue el sentido del mensaje de Diego Luna, quien explicó que la iniciativa surgió después de recibir una invitación desde la Selva Lacandona. Junto con otros integrantes del colectivo organizador, impulsó la participación de músicos, diseñadores y trabajadores de la industria del espectáculo.

Ely Guerra Cortesía Ocesa

En este país tenemos dos grandes deudas. La primera con los pueblos originarios y la segunda con las familias de quienes buscan a sus ausentes”, expresó el actor. Los recursos servirán para cubrir la organización y la estancia durante un mes de las familias buscadoras que viajen a la capital. A ellas les dirigió otro mensaje: “No están solas. Escuchamos. No somos indiferentes”.

Marina de Tavira también reconoció la perseverancia de quienes no han abandonado la búsqueda. “Detrás de las cifras siempre hay un nombre”, dijo antes de invitar a los asistentes a bordar el nombre de una persona desaparecida en un trozo de tela para llevarlo al encuentro de diciembre.

Marina de Tavira Cortesía Ocesa

La música comenzó con Vivir Quintana, quien interpretó Sólo le pido a Dios y Canción sin miedo, acompañada por El Palomar. Meme del Real presentó Aviéntame, Eres, de Café Tacvba, y Arrullo de estrellas, de Zoé. Ely Guerra interpretó Colmena, La playa y Quiéreme mucho.

Antes de cantar Injusto, Kevin Kaarl cuestionó la respuesta de las autoridades y las fiscalías frente a las desapariciones, así como el hecho de que las familias deban asumir las búsquedas. “Ojalá nunca se normalice que nuestras madres, nuestras familias tengan que buscar con sus propias manos en cada rincón”, sostuvo.

El contingente jaranero llevó la música a distintos espacios del recinto. El público también contó hasta 43 para recordar a los estudiantes de Ayotzinapa. Caifanes cerró con Antes de que nos olviden, mientras Diego Luna abrazó a Saúl Hernández sobre el escenario.