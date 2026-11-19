El caso legal de Thomas Markle, padre de Meghan Markle, dio un nuevo giro. A sus 82 años, el hombre fue declarado mentalmente apto para enfrentar un juicio en Estados Unidos por un cargo federal relacionado con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La decisión se dio a conocer este jueves 19 de noviembre, durante una audiencia en Tampa, Florida, luego de que un especialista realizara una evaluación psiquiátrica independiente para determinar si Markle estaba en condiciones de comprender los cargos y participar en su propia defensa.

El resultado representa un avance en el proceso judicial, que había quedado en pausa mientras se revisaba su estado mental. Tanto la fiscalía como la defensa aceptaron las conclusiones del informe, por lo que, al menos por ahora, no se cuestionará su capacidad para enfrentar el procedimiento.

La noticia vuelve a colocar a la familia de Meghan Markle en el centro de la atención, aunque la duquesa de Sussex mantiene una relación distante con su padre desde hace varios años.

¿Por qué investigan al padre de Meghan Markle?

Thomas Markle fue detenido el 6 de noviembre de 2026 en Florida, después de una investigación del FBI relacionada con el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en dos bodegas de almacenamiento ubicadas en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las instalaciones habían sido rentadas por Markle durante varios años. Durante los registros, los agentes localizaron alrededor de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían imágenes sospechosas.

La denuncia federal señala que parte del material incluiría fotografías explícitas en las que presuntamente aparece el propio Thomas Markle junto a menores de edad. Por estos hechos enfrenta un cargo de posesión de pornografía infantil, que podría llevarlo a recibir una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Thomas Markle fue detenido el 6 de noviembre de 2026 en Florida, después de una investigación del FBI Grosby

Sin embargo, es importante señalar que se trata de acusaciones y que el proceso judicial todavía debe determinar su responsabilidad. Markle ha negado las imputaciones en su contra.

Su situación se complicó después de que, tras obtener inicialmente el beneficio de permanecer bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia, presuntamente se quitara el monitor que llevaba en el tobillo. Esto provocó que regresara a prisión, donde permanece detenido.

¿Qué reveló la evaluación psiquiátrica de Thomas Markle?

La revisión médica fue solicitada por la jueza federal Lindsay Griffin, quien consideró necesario conocer el estado mental del acusado antes de continuar con el procedimiento.

La preocupación surgió durante su primera comparecencia ante el tribunal, debido a su edad, sus problemas de salud y algunas dificultades para recordar información. Por ello, se pidió a una especialista independiente que determinara si podía comprender la naturaleza de los cargos y colaborar con su defensa.

La psiquiatra Amie Gerodimos realizó una entrevista con Markle en prisión el 12 de noviembre y concluyó que tenía la capacidad suficiente para entender las consecuencias del proceso y ayudar a su abogada.

La revisión médica fue solicitada por la jueza federal Lindsay Griffin, quien consideró necesario conocer el estado mental del acusado antes de continuar con el procedimiento. Grosby Group

El informe también cuestionó algunas de sus dificultades de memoria, al considerar que podría estar exagerándolas. No obstante, la conclusión principal fue que estaba mentalmente capacitado para enfrentar el procedimiento legal.

La defensa no impugnó el resultado durante la audiencia del jueves, aunque su abogada dejó abierta la posibilidad de volver a revisar el asunto cuando el caso sea trasladado a California.

Thomas Markle también enfrenta señalamientos en Filipinas

Los problemas legales del padre de Meghan no terminan en Estados Unidos. Las autoridades de Filipinas también presentaron denuncias en su contra por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación en ese país comenzó después de que se encontraran archivos sospechosos relacionados con el tiempo que Markle vivió en Filipinas. La Policía Nacional informó que las denuncias fueron presentadas ante la fiscalía para su evaluación y que todavía se revisaban otros dispositivos electrónicos.

Los problemas legales del padre de Meghan no terminan en Estados Unidos. Grosby

Por ahora, el caso federal en Estados Unidos continuará su curso y se espera que Thomas Markle tenga una nueva comparecencia judicial el 1 de diciembre en Tampa, mientras se define su traslado a California.

Así, el padre de Meghan Markle tendrá que enfrentar los siguientes pasos de un proceso que podría tener consecuencias importantes en su futuro legal.