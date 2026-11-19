Los seguidores de Deep Purple en México tendrán que esperar un poco más para ver a la legendaria banda británica en vivo. El grupo anunció la suspensión de sus conciertos programados para diciembre de 2026, luego de que su vocalista, Ian Gillan, enfrentara problemas de salud que le impiden continuar con sus compromisos musicales.

La noticia fue compartida a través de los canales oficiales de la agrupación. En el mensaje, el cantante explicó que, siguiendo las recomendaciones de sus médicos y de su equipo de trabajo, tomó la decisión de modificar las fechas de la gira. La medida no solamente afecta a México, también incluye varias presentaciones que tenían previstas en Sudamérica.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a sus fans, Gillan dejó claro que su intención es recuperarse y regresar a los escenarios tan pronto como sea posible. Por ahora, la banda espera poder retomar sus actividades durante los primeros meses de 2027

¿Cuándo eran los conciertos de Deep Purple en México?

Deep Purple tenía programadas tres presentaciones en territorio mexicano como parte de su gira internacional SPLAT! World Tour 2026. Los conciertos estaban previstos para diciembre y contemplaban tres de las principales ciudades del país.

Estas eran las fechas que finalmente tuvieron que ser pospuestas:

13 de diciembre: Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León.

16 de diciembre: Arena Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco.

19 de diciembre: Estadio Fray Nano, en Ciudad de México.

Por el momento, los seguidores tendrán que esperar para conocer el nuevo calendario. La agrupación adelantó que las presentaciones serán reprogramadas, por lo que no se trata de una cancelación definitiva de su paso por México.

¿Qué le pasó a Ian Gillan y cómo se encuentra?

La preocupación por la salud de Ian Gillan comenzó a finales de octubre, cuando el cantante se encontraba en Leipzig, Alemania. Durante su estancia en esa ciudad presentó una complicación médica que hizo necesaria su atención hospitalaria de urgencia.

El propio músico habló de lo ocurrido en un comunicado publicado el 2 de noviembre. En ese momento explicó que esperaba recibir autorización de sus médicos para continuar con los conciertos que tenía pendientes, aunque también reconoció que volver a trabajar sin estar completamente recuperado podía representar un riesgo.

Días después, Gillan informó que se había sometido a un procedimiento médico que salió bien. Sin embargo, necesitaba tiempo para descansar y completar su recuperación antes de volver a cantar frente al público.

Hasta ahora, no se han compartido detalles específicos sobre el problema de salud que provocó su hospitalización. Lo que sí quedó claro con el anuncio más reciente es que el cantante todavía necesita recuperarse antes de retomar las exigencias de una gira internacional.

¿Qué pasará con los boletos de Deep Purple en México?

Una de las principales dudas de quienes ya compraron sus entradas es qué ocurrirá con los boletos para los conciertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Por ahora, no se han dado a conocer instrucciones específicas sobre la validez de las entradas ni sobre posibles procesos de reembolso para quienes no puedan acudir a las nuevas fechas.

Una de las principales dudas de quienes ya compraron sus entradas es qué ocurrirá con los boletos para los conciertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Foto: Instagram deeppurple_official

Lo recomendable es conservar los boletos y mantenerse atentos a los comunicados de Deep Purple y de las boleteras encargadas de cada presentación. Una vez que se anuncien los cambios, se espera que se informe qué sucederá con las entradas adquiridas.

Mientras tanto, los fans tendrán que esperar noticias sobre la recuperación de Ian Gillan. El vocalista espera regresar a los escenarios a principios de 2027, aunque todavía no hay fechas definitivas para los conciertos que quedaron pendientes en México.