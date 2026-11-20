Si algo ha tenido claro Johnny Marr durante su vida son dos cosas: no le gusta permanecer en un mismo lugar y la música, por eso, su camino ha sido tan variado y prolífico más allá de The Smiths, banda de la cual fue fundador junto con Morrissey.

Fue ahí que Marr tuvo su primer encuentro con la música a nivel profesional. En sólo cinco años, de 1982 a 1987, The Smiths se apoderó de un lugar privilegiado en la historia, y después de 40 años sigue permeando en los jóvenes.

Sé que, obviamente, haber formado parte de The Smiths —que se ha convertido en algo legendario— hace muchos años, cuando era más joven, me di cuenta de que es imposible competir con un mito. Simplemente no se puede. Y eso está bien. Me encanta la música y me encantan los discos, y si alguna vez suena alguno en la radio o algo así, es como si ni siquiera lo hubiera hecho yo. Sé que es algo muy inusual. Es un grupo muy inusual, la química entre todos era realmente buena, pero no me imagino... no soy el tipo de persona que se habría quedado en una misma banda durante 40 años.

“He tocado en muchos discos de los Pet Shop Boys, y me encantan los discos que hice con ellos, y todo lo demás que he hecho. Me siento muy afortunado, siento que he tenido el mejor trabajo en el mundo del rock independiente. Hay gente que busca la seguridad de quedarse siempre en lo mismo, quizás como U2, por ejemplo, pero ellos eran amigos desde la escuela, empezaron siendo amigos. En cambio, con The Smiths yo fui quien buscó a los miembros de la banda, fue una situación distinta. Y sí, estoy muy, muy orgulloso de lo que hicimos y orgulloso de todos, ha sido una experiencia genial, y aún así, siento que todavía sigo aprendiendo”, compartió Marr en entrevista con Excélsior.

La era de todo

Pero el guitarrista no vive del pasado, al contrario, no duda en aventurarse en diferentes proyectos. Ha trabajado junto a Modest Mouse, Pet Shop Boys, Rod Stewart, The Pretenders, The Killers, Gorillaz, Talking Heads, Billie Eillish, Blondie, Franz Ferdinand… y la lista sigue y sigue. Y, obviamente, también tiene un proyecto solista con el que ha lanzado cinco discos, el más reciente: The Age Of Everything.

Y es precisamente con este material con el que Marr, quien se encuentra en México por su presentación en el Festival Corona Capital, hace una revisión de su entorno, de lo que ve y viven otras personas y de cómo es vivir en una era en donde la información está a la mano de un clic.

Mi forma de trabajar en los discos es decirme: ‘Muy bien, es hora de hacer un álbum’, dejo todo lo demás a un lado y empiezo a crear el disco desde cero. Así que el título surgió bastante pronto en el proceso. Y, aunque no se trata estrictamente de un álbum conceptual, en cierto modo sí lo es; si juntas todas las canciones, verás que, en gran medida, no hablan tanto de mis sentimientos, de mi mundo interior o de cómo me siento yo. Me gusta escribir sobre lo que observo: otras personas, gente que veo en el tren, personas que miro a través de la ventanilla de un coche, gente sobre la que leo. Y, aunque canto sobre otros, al final no dejan de ser mis propias observaciones.

“Lo que percibo en los demás —y en mí mismo— es que vivimos en una época marcada por la información. Nos guste o no, creemos que lo queremos; a mí me pasa lo mismo que a todos. La era digital... todos somos adictos a ella y dependemos totalmente de ella: para obtener información, para mantenernos conectados, para reservar trenes, para el trabajo, pero esta inyección constante de información digital... creo que gran parte de las dificultades que la gente enfrenta en su vida tiene mucho que ver con que todo funciona así. Aunque, cuando digo «todo», también incluyo muchas cosas positivas. Soy consciente de que en campos como la ciencia y la medicina, los avances tecnológicos han sido asombrosos. Lo mismo ocurre con los viajes y otras muchas áreas. Pero creo que existe otra cara de la moneda que, a veces, hace que ser humano resulte algo realmente difícil”, explicó.

Compositor desde que era niño, Marr necesita escribir sobre algo, y el resultado siempre tiene que ser lo suficientemente bueno para poder presentárselo a su público, es decir, algo con lo que la gente pueda identificarse y que le resulte interesante. Desde 2012 ha ido construyendo una relación con sus fans a través de los discos que ha editado, y ha sido esto lo que le ha dado la oportunidad de saber cómo es su audiencia, y de la misma forma también siente que sus seguidores lo conocen.

Johnny Marr / Salomón Ramírez

“Creo que tienen razón; realmente me conocen, así que, más que una responsabilidad, es algo que deseo: quiero que me conozcan. Obviamente, quiero que les gusten los riffs y las melodías, pero también, cuando van conduciendo, están en el gimnasio o regresando de la escuela, la universidad o donde sea, quiero ofrecerles algo en qué pensar; eso es, en esencia, lo que significa ser compositor.

“Además, cuando termino un disco quiero sentir que he creado algo que está a la altura de aquellos discos que me gustaban cuando era más joven. No todo el mundo puede ser David Bowie, pero quiero que mi trabajo pueda sostenerse por sí mismo”, puntualizó.

Riffs por una buena causa

En 2023, el originario de Manchester publicó Marr’s Guitars, un libro dedicado a su instrumento primario en la música, en donde reunió fotografías de más de 100 guitarras de su carrera junto con comentarios y anécdotas.

Una vez que el libro salió al mercado las guitarras volvieron a su estudio casi como en calidad de piezas de museo, algo que a Marr no le dejaba tranquilo, no quería eso para sus compañeras de más de cuatro décadas en la música, por lo que decidió hacer su buena obra y las vendió.

Me quedé con algunas, porque necesito trabajar. Fue un gran proyecto: fotografiar todas las guitarras, un trabajo que me llevó tres años. Hablamos de unas 80 o 90 guitarras. Desde las que tuve cuando era adolescente, pasando por mi etapa en The Smiths, mi trabajo con Rod Stewart, la grabación de discos con los Pet Shop Boys, todo eso. Cuando estaba trabajando en ese libro, para cuando el libro salió y realicé algunos eventos y charlas —llevando conmigo algunas guitarras—, una vez que todo terminó y las guitarras tuvieron que volver a sus estantes, sentí que algo no estaba bien.

“Era como si estuvieran en un museo. Mi estudio es un museo, yo mismo soy un museo. No me gustaba esa sensación. Considero que los instrumentos deben tocarse. Y entonces pensé: ‘¡Vaya! ¿No sería genial si todas las personas que compraron el libro pudieran tener una de mis guitarras? ¿Aquella con la que grabé How Soon Is Now, por ejemplo?’. Una vez que logré asimilarlo emocionalmente, pensé: ‘Las he tenido durante 45 años; sería estupendo repartirlas, recaudar fondos para una causa benéfica como el autismo’. Me pareció una idea excelente, el hecho de pasar página es un valor añadido. Siempre he sido así, cuando algo termina, paso a otra cosa. es como decir: ‘La próxima semana puedo ser una persona nueva’, no importa quién seas, puedes reinventarte, está totalmente en nuestras manos”, dijo.

Fue en septiembre pasado cuando se llevó a cabo la subasta de las guitarras de Marr en Christies, entre ellas una Rickenbacker 330 Jetglo de 1982, la cual utilizó para la grabación del disco debut de The Smiths, se vendió por 358 mil 400 libras tras una puja que se prolongó durante más de cinco minutos. En total Marr logró recaudar casi cuatro millones de libras esterlinas que destinó a una buena causa.

Entre el cielo y el infierno

Es bien sabido que en la década de los 90 la batalla entre los dos grandes representantes del britpop en ese momento, Blur y Oasis, era brutal, y de alguna forma, hoy en día, Johnny terminó en el punto medio. “Esto demuestra lo que la música es capaz de hacer”, dijo entre risas.

Por un lado, hizo The Mountain, una colaboración con Gorillaz, encabezados por Damon Albarn; y por el otro uno de sus mejores amigos es Noel Gallagher y con quien no dudaría en volver a trabajar pronto.

Noel sabe que puede pedirme que toque con él en cualquier momento, y ahí estaré. Mi amistad con Noel es muy importante para mí, en muchos sentidos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, en muchos aspectos, sigue siendo exactamente la misma persona que cuando lo conocí; algo realmente sorprendente, dada su trayectoria. Con todo lo que ha vivido ha alcanzado un éxito enorme. Es uno de los mejores compositores que han surgido en Gran Bretaña.

“Así que, el hecho de que siga siendo la misma persona, de que sus valores se mantengan prácticamente intactos, es algo asombroso. Y la forma en que gestiona su gran popularidad, es una persona que realmente inspira. Escucho mucho su música nueva y, a veces, necesita una guitarra; otras veces, no. Así que él sabe que lo único que tiene que hacer es enviarme un mensaje, y ahí estaré”, señaló.

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