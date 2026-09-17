Kim Kardashian aparece en cama de hospital tras diagnóstico de esofagitis; esto se sabe

Kim Kardashian reveló que fue diagnosticada con esofagitis y mostró parte de su atención médica en el adelanto de la nueva temporada de The Kardashians, una situación que generó preocupación dentro de su familia debido a que su padre, Robert Kardashian, murió de cáncer de esófago en 2003.

El tráiler de la octava temporada muestra a la empresaria explicando a su equipo que tiene “algo llamado esofagitis”. Posteriormente aparece acostada en una cama de hospital y con una bata médica, aunque el avance no revela la gravedad de su condición ni si requirió una hospitalización formal.

La situación adquiere un significado especialmente sensible para la familia Kardashian. Robert Kardashian murió a los 59 años después de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago apenas dos meses antes de su fallecimiento.

¿Qué le pasó a Kim Kardashian?

El adelanto no explica qué provocó la esofagitis de Kim Kardashian ni cuánto tiempo lleva enfrentando la enfermedad. En una de las escenas, la empresaria simplemente informa que recibió ese diagnóstico antes de que las imágenes la muestren recibiendo atención médica.

Mientras Kim se encuentra en una cama de hospital, una persona fuera de cámara relaciona el problema con la enfermedad que provocó la muerte de Robert Kardashian. La escena cambia entonces a Kris Jenner, quien se muestra afectada al recordar lo ocurrido con su exesposo.

Hasta ahora, Kardashian no ha informado públicamente qué tipo de esofagitis padece, qué síntomas presentó ni cuál es el tratamiento que recibió. El tráiler tampoco confirma que los médicos hayan identificado alguna lesión precancerosa o indicio de cáncer.

Kim Kardashian Instagram @kimkardashian

¿Qué es la esofagitis?

La esofagitis es una inflamación de los tejidos que recubren el esófago, el conducto muscular encargado de transportar alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago.

Entre sus causas más frecuentes se encuentra el reflujo ácido, cuando el contenido del estómago asciende repetidamente hacia el esófago. También puede aparecer debido a ciertas infecciones, reacciones alérgicas o algunos medicamentos administrados por vía oral.

Los síntomas varían dependiendo de la causa y la gravedad. Algunas personas pueden experimentar dolor o dificultad para tragar, dolor en el pecho, acidez o sensación de que los alimentos quedan atorados.

El tratamiento tampoco es igual para todos los pacientes. Puede incluir medicamentos destinados a controlar el reflujo, modificaciones de hábitos o tratamientos específicos cuando la inflamación se debe a una alergia, infección u otra causa.

¿La esofagitis puede convertirse en cáncer?

Tener esofagitis no significa tener cáncer de esófago ni implica que una persona necesariamente desarrollará la enfermedad. Existen distintos tipos de inflamación esofágica y muchas pueden tratarse una vez identificada su causa.

La esofagitis es una irritación del esófago, aunque no puede ser causa de cáncer Mayo Clinic

Sin embargo, el reflujo gastroesofágico persistente puede producir daño crónico en el tejido del esófago y, en algunas personas, favorecer la aparición de una condición denominada esófago de Barrett.

En el esófago de Barrett, las células que recubren una parte del órgano cambian y adquieren características diferentes a las habituales. Esta condición se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago, aunque la mayoría de las personas con Barrett nunca desarrolla cáncer.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos estima que entre 5% y 15% de las personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico desarrollan esófago de Barrett.

Por ahora no existe información pública que indique que Kim Kardashian tenga esófago de Barrett o alguna condición precancerosa.

¿De qué murió Robert Kardashian?

Robert Kardashian murió el 30 de septiembre de 2003 a los 59 años, después de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago. El abogado era conocido públicamente por haber formado parte del equipo de defensa de O.J. Simpson durante su juicio por asesinato en 1995.

Robert Kardashian abrazando a sus hijas Kim y Kloe

Su enfermedad avanzó rápidamente. De acuerdo con Entertainment Weekly, recibió el diagnóstico aproximadamente dos meses antes de morir. Kim tenía entonces 22 años y estaba a pocas semanas de cumplir 23.

La pérdida ha permanecido presente dentro de la familia y posteriormente motivó una iniciativa enfocada precisamente en enfermedades del esófago.

En 2019, Kim, Kris Jenner y otros integrantes de la familia participaron en la apertura del UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health, creado en memoria del abogado para atender e investigar padecimientos relacionados con este órgano.

Kim habló nuevamente del centro en 2024 y aseguró que había referido allí a personas cercanas que necesitaban atención especializada. Para la empresaria, el proyecto se convirtió además en una manera de mantener vivo el legado de su padre.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de The Kardashians?

La situación médica de Kim formará parte de la octava temporada de The Kardashians, que se estrenará el próximo 8 de octubre en Hulu en Estados Unidos.

El avance también muestra nuevos conflictos entre las hermanas Kardashian-Jenner y momentos personales de Kris, Khloé, Kourtney y Kendall. Será hasta el estreno cuando se conozcan más detalles sobre el diagnóstico de Kim y las circunstancias que la llevaron a recibir atención médica.