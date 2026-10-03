Lewis Hamilton agradece a Ferrari tras calificar segundo en Malasia

Lewis Hamilton no esperaba calificar en primera fila para el Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1, pero aprovechará la oportunidad para maximizar el resultado del fin de semana.

Ferrari ha estado en el foco de atención por la irregularidad de resultados de sus pilotos tras el receso de verano, lo cual también ha generado especulaciones sobre el futuro de su director Frederic Vasseur.

De hecho, el inicio de fin de semana en Sepang no pintaba tan bien, ya que a pesar de que Charles Leclerc lideró la segunda práctica, hubo un déficit de más de siete décimas ante Mercedes y Red Bull en el ensayo del sábado.

Pero un gran trabajo de sus mecánicos le permitió a Hamilton “encontrar el lugar ideal” y terminar segundo en la Q1, a una décima de Verstappen. Pese a ser quinto en la Q2, su registro de Q3 le impidió a Red Bull asegurar el 1-2, al vencer por 0.13s a Isack Hadjar. Su coequipero Leclerc fue quinto, con desventaja de poco más de dos décimas.

Hamilton destacó la labor de su grupo de trabajo hasta el último momento, lo cual le da esperanza para encontrar un rumbo consistente en cuanto a rendimiento en el resto de la temporada.

Durante todo el fin de semana, nos mantuvimos en la quinta o sexta posición en cuanto a ritmo final en comparación con el resto”, describió. “Vimos que Mercedes llegó con una gran mejora y, considerando que han estado ganando todas las carreras, pensamos que la mejora realmente los impulsaría aún más”.

“Pero es interesante encontrarnos aquí. El auto se sintió genial. Hicimos muchos cambios. Red Bull ha estado haciendo gran progreso. El único lugar donde perdemos frente a ellos es en las rectas. Estamos perdiendo tres o cuatro décimas en las rectas frente a ellos, así que trabajamos lo más duro que podemos para tratar de maximizar en las curvas”.

“Pero creo que pudimos hacerlo hoy. Realmente se lo debo a los mecánicos y los ingenieros. Todos hicimos un gran trabajo juntos, y además la ejecución fue muy precisa. Si podemos mantener esto, esperamos poder obtener mejores resultados en el futuro”.

Hamilton no calificaba en primera fila desde su victoria en Barcelona, en junio. Desde entonces, ha perdido terreno en la batalla por el subcampeonato ante George Russell, quien lo supera por 37 puntos rumbo a este domingo.

En esta ocasión, el heptacampeón anticipa una competencia difícil, ante las altas temperaturas que están generando un nivel de degradación extremo en los neumáticos.

Tenemos que centrarnos en nosotros. No sé qué están haciendo los demás. Creo que Max tuvo muy buenas tandas largas. Las nuestras estuvieron bien, pero creo que el balance no era perfecto”, admitió.