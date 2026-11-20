A Víctor Oliveira le quedaban dos meses en Los Ángeles cuando se preguntó qué podía hacer antes de mudarse a la Ciudad de México. Se inscribió en un taller de actuación en español con Elia K. Schneider, una directora venezolana que daba clases en la Stella Adler Academy. Le tocó interpretar un par de personajes y quiso seguir.

"Ahí empecé a estudiar y me fleché", recuerda.

En México llegaron los castings para comerciales. Oliveira todavía trabajaba en su acento neutro y a veces le tocaba hacer la escena frente a una cámara y otros veinte aspirantes.

Eran momentos de mucha tensión porque, si te salía mal, te iban a ver otros veinte compañeros. Al mismo tiempo tienes que estar buscando trabajo para poder sobrevivir mientras te sale la serie o el comercial, y todo eso mientras estás tratando de aprender el oficio. Tuve la suerte de que poco a poco se fueron dando los proyectos. Siento que hay también mucho de suerte y del momento en el que llegas. Hoy, para mí, Ciudad de México es mi casa, son mis amigos, es parte de mí.

Víctor Oliveira y sus retos en TV y teatro. Yconic

Uno de esos proyectos lo llevó a caminar por una recreación de Tenochtitlan. En la serie Hernán, de 2019, interpretó a Blas Botello, el adivino de Cortés, un personaje del que encontró poca información y para el que tuvo que trabajar un acento español.

¿Qué te dejó hacer Hernán?

A mí el drama histórico me fascina. Es de las cosas que más leo y que más escucho. En ese momento todavía era muy novel en esto de la actuación y fue una entrada muy apoteósica. Me tocó compartir con Isabel Bautista, quien interpretó a la Malinche, con Óscar Jaenada, con Michel Brown, todos súper actorazos. El equipo de arte recreó grandes pedazos de Tenochtitlan. Era subir las escaleras de los templos, eran cientos de extras. Hoy lo veo como parte de un proceso formativo donde te das cuenta de todo lo que necesita un actor para vivir la historia de ese personaje.

Después de Botello llegó Oleg Mamedova en Bunker. En teatro se abrió cancha con Network, Cabaret y La obra que sale mal, donde interpreta a Roberto. Al repasar esos trabajos, Oliveira vuelve a lo que le da más orgullo.

Más que de la trayectoria, del aprendizaje. De eso estoy muy orgulloso, de que las cosas se pueden aprender y se pueden mejorar. Uno no nace aprendido.

La invitación para su actual papel teatral, en La muerte de un viajante, llegó por teléfono. El productor Diego Cantú le preguntó si quería sumarse y Oliveira contestó: "Claro que sí, vámonos".

Se encontró con un elenco en el que estaban Juan Manuel Bernal y Emma Dib, y con un director, Cristian Magaloni, que le dio espacio para probar.

Es padrísimo cuando llegas a una producción, sea teatral, de cine o de televisión, y te dicen: Tú juega. Tienes la libertad de encontrar al personaje sin tener el miedo de equivocarte. Equivocarte puede ser la ruta más rápida para llegar al personaje.

Víctor Oliveira y sus retos en TV y teatro. ticketmaster

En la obra de Arthur Miller, Willy Loman repasa su vida mientras intenta entender por qué el éxito que esperaba nunca llegó. Su hermano mayor, el tío Ben, hizo fortuna con diamantes. Para Willy, esa historia se volvió la medida de lo que él mismo debió conseguir.

¿Qué ve Willy en el tío Ben?

Este es el hombre que lo logró. Su hermano lo admira y también le causa envidia. Que haya encontrado minas de diamantes fue un hecho más fortuito que de esfuerzo, pero así es como se nos vende la vida. Si tú consigues el éxito, no importa si fue fortuito o por convicción, eres un hombre exitoso y tienes la puerta del cielo abierta.

A Oliveira le interesa cómo esa comparación termina por cambiar la forma en que Willy se ve a sí mismo.

El tema que más me llama la atención es el de la identidad laboral. El trabajo parece que se ha convertido en una carrera por el éxito, por el reconocimiento, por ser mejor que el otro. Y esa carrera termina convirtiéndose en nuestro valor humano. Como si ser bueno en el trabajo significara que eres una buena persona y, si no lo eres, entonces eres un fracasado. Creo que la obra retrata eso muy bien y por eso la gente sale muy pensativa de la sala.

En esta puesta, el tío Ben también "mueve paredes". Los actores desplazan los paneles que forman los espacios de la historia y, segundos después, siguen dentro de la escena.

En un segundo estás moviendo escenografía y al siguiente estás formando parte de la escena. Tienes que estar en el momento presente. Pasar de mover un muro con un compañero a topártelo luego en la escena es muy divertido. Todos los actores somos tramoyistas en la obra. Es muy coreográfico, es muy lindo de ver.

Víctor Oliveira y sus retos en TV y teatro. Yconic

Aquel actor que practicaba el acento neutro frente a veinte compañeros, hoy ve en el número de seguidores o la llegada de influencers a la industria como un problema para mantenerse en pantalla.

¿Qué piensas de que te pidan seguidores para un papel?

Me adhiero a las palabras de Daniel Jiménez Cacho. Creo que el número de followers no debería ser un requisito para tener acceso a un personaje. Dicho esto, el mundo allá afuera es desigual y lo cierto es que en la industria piden followers. Creo que hay que hacer teatro, tenemos que formarnos, hacer nuestros propios proyectos e irle ganando poco a poco terreno a esa idea de que el actor con muchos followers es el que va a llenar la sala de cine.

Para Oliveira, ahí también se cuela lo que le pasa a Willy. Cuando una oportunidad depende de factores que rebasan el trabajo de una persona, resulta fácil tomar el resultado como un juicio sobre lo que uno vale.

Creo que es un tema colectivo. Nuestros problemas son más comunes de lo que creemos. Si tú y yo hablamos por 45 minutos, vamos a tener una cantidad de coincidencias espeluznantes en nuestra vida y aun así las tratamos como problemas personales. Entonces vaya mi apoyo para mí mismo, que no soy un tipo que tiene muchos followers, y para toda la gente que tampoco tiene muchos. Hay que seguir trabajando, seguir mejorando nuestra actuación, vivir la vida con alegría y hacer comunidad.