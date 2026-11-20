Se terminaron los rumores, Pedro Pascal no participará en la tercera y última temporada de The Last of Us, producción televisiva que llegará a HBO Max en 2027. El actor Gabriel Luna, encargado de interpretar a Tommy Miller en la exitosa adaptación del videojuego de Naughty Dog, puso fin a las especulaciones de los seguidores sobre un posible regreso del personaje de Joel.

Durante una reciente entrevista con el medio especializado The Hollywood Reporter, Luna abordó el rumbo de los episodios finales mientras promocionaba sus proyectos en La lista final y Dexter: Resurrection. El intérprete confirmó la ausencia física de su compañero de reparto en el set de filmación, aunque subrayó que la huella del personaje permanece intacta dentro de la historia.

The Last of Us únicamente tendrá tres temporadas. Foto: HBO Max

Con estas declaraciones oficiales, la producción cierra la puerta a los rumores que circularon durante meses en redes sociales. Muchos fanáticos apostaban por la inclusión de escenas retrospectivas con Pascal, pero el equipo creativo priorizará el avance de la trama principal hacia su desenlace definitivo.

El legado de Joel y el duelo de los sobrevivientes

A pesar de confirmar que Pascal quedó fuera del elenco para esta entrega conclusiva, Gabriel Luna aseguró que la presencia emocional de Joel impulsará cada decisión de los protagonistas. El impacto de su muerte continúa marcando el ritmo dramático de los sobrevivientes en este mundo postapocalíptico.

“Pedro ofreció una interpretación extraordinaria en pantalla y el público, sin duda, mantiene vivo su recuerdo. Lo mismo ocurre con todos los personajes: en cada acción, en cada vida que Tommy arrebata y en cada disparo, está presente ese anhelo por su hermano”, declaró el actor durante la conversación.

The Last of Us llegaría a su final en la tercera temporada. Foto: HBO Max

Luna también explicó cómo este duelo colectivo transforma la psicología del resto del elenco principal liderado por Bella Ramsey. La pérdida del protagonista original funciona como el motor narrativo que justifica las consecuencias extremas que enfrentarán los personajes en el cierre de la serie.

“Sé que Bella siente algo similar respecto a Ellie y al duelo que atraviesa su personaje. Así que, tanto en el universo de la serie como en nuestros recuerdos de los buenos momentos que compartimos trabajando juntos, lo llevamos siempre con nosotros”, puntualizó el intérprete sobre la conexión del equipo.

Abby toma el protagonismo rumbo al desenlace en 2027

La tercera temporada de The Last of Us transformará radicalmente su enfoque narrativo para centrar la historia en Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever. Esta decisión adapta fielmente la estructura del videojuego The Last of Us: Parte II, donde la perspectiva cambia por completo tras los eventos ocurridos en Jackson.

En la primera entrega, la trama siguió el peligroso viaje de Joel y Ellie a través de unos desolados Estados Unidos devastados por la plaga del hongo cordyceps. Posteriormente, la segunda tanda de capítulos mostró a Ellie emprendiendo una violenta misión de venganza tras el asesinato de su figura paterna a manos de Abby.

Bella Ramsey seguirá como protagonista de The Last of Us. Foto: HBO Max

Aquella segunda temporada profundizó en la evolución emocional de Ellie y desarrolló su vínculo sentimental con Dina, encarnada por Isabela Merced. Ahora, el cierre previsto para 2027 explorará las motivaciones y el entorno de Abby, dejando atrás el protagonismo de la dupla original que cautivó a la audiencia global.

Aunque algunos espectadores sospechan que Gabriel Luna intenta despistar al público para proteger una sorpresa, el retorno de Pedro Pascal luce prácticamente descartado. Mientras tanto, los seguidores del actor chileno disfrutarán pronto de su trabajo en la pantalla grande cuando interprete a Reed Richards en la película Avengers: Doomsday.