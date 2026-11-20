Uno de los pendientes cuando vas a un festival es saber cómo regresar a casa, sobre todo cuando los conciertos terminan de noche y todavía tienes que atravesar buena parte de la ciudad. Para quienes asistirán al Corona Capital 2026, el Metro de la Ciudad de México anunció una medida que puede hacer más sencillo el regreso; extenderá su horario durante los tres días del evento.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, el servicio de las Líneas 1, 2, 3 y 9 se mantendrá hasta la 1:30 de la madrugada.

La ampliación busca facilitar el traslado de las personas que acudirán al festival Gobierno de la CDMX

La ampliación busca facilitar el traslado de las personas que acudirán al festival, que este año celebra su decimosexta edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así que si tienes boletos para alguno de los tres días, podrás contar con más tiempo para salir del recinto y dirigirte a una estación del Metro, aunque lo recomendable es tomar precauciones y considerar la cantidad de personas que se concentrarán en la zona al terminar los conciertos.

¿Qué estaciones del Metro te dejan cerca del Corona Capital 2026?

La Línea 9, conocida por su color café, será una de las principales opciones para llegar al Corona Capital. Esta ruta conecta distintas zonas de la capital y tiene estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez y al Palacio de los Deportes.

Dependiendo de la puerta que tengas asignada en tu boleto, puedes considerar tres estaciones:

Ciudad Deportiva: suele ser una de las opciones más prácticas para llegar a la Puerta 6 y otros accesos del Autódromo.

Velódromo: es una alternativa para quienes tienen entradas hacia la zona poniente del recinto.

Puebla: puede funcionar para los asistentes que ingresen por los accesos cercanos a Viaducto Río de la Piedad.

Antes de salir, revisa qué puerta te corresponde. Esto te ayudará a elegir la estación más conveniente y evitar caminatas innecesarias, especialmente cuando termine el festival.

La Línea 9, conocida por su color café, será una de las principales opciones para llegar al Corona Capital. Foto de FB: Gorillaz

También toma en cuenta que, debido a la cantidad de personas que acuden al Corona Capital, es posible que encuentres aglomeraciones tanto en los accesos como en los andenes.

¿Hasta qué hora pasará el Metro durante el Corona Capital?

De acuerdo con el anuncio del STC Metro, las Líneas 1, 2, 3 y 9 tendrán servicio hasta la 1:30 de la madrugada durante el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

La medida coincide con las presentaciones de los artistas principales de cada jornada. El viernes, Gorillaz encabezará el festival, junto a Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.

Para el sábado 21, Twenty One Pilots será uno de los actos principales, acompañado por The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother.

El viernes, Gorillaz encabezará el festival, junto a Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks Foto de FB: Gorillaz

Finalmente, el domingo 22, The Strokes cerrará el Corona Capital 2026. Ese día también se presentarán The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt.

Con este horario especial, los asistentes tendrán un margen mayor para abandonar el Autódromo y trasladarse hacia otros puntos de la ciudad.

El Metro pidió a los usuarios tomar en cuenta la ampliación para organizar sus viajes. También es importante consultar los canales oficiales del transporte y del festival ante cualquier actualización.

Así que ya lo sabes.. si vas al Corona Capital 2026, revisa tu acceso, ubica la estación que más te conviene y aprovecha el horario extendido. La idea es disfrutar los conciertos sin que el último tren se convierta en una preocupación durante la noche.