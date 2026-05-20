Kevin Spacey reaparece en la alfombra roja del Festival de Cannes tras su boicot en Hollywood

El actor estadounidense Kevin Spacey desfiló este miércoles sobre la alfombra roja del Festival de Cannes. La sorpresiva aparición pública marca el regreso del ganador del Óscar bajo los reflectores internacionales de uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos y exclusivos del mundo.

El intérprete de 66 años de edad detuvo por completo su carrera en Hollywood hace varios años. Su nombre encabezó los titulares globales tras enfrentar múltiples acusaciones por presuntas agresiones sexuales que derrumbaron su prestigio y credibilidad dentro de la industria del entretenimiento.

Kevin Spacey junto a Via Lemann en Cannes. REUTERS

La ola de señalamientos criminales emergió con fuerza durante el auge del movimiento #MeToo. Las grandes productoras cancelaron sus contratos millonarios de forma inmediata, eliminaron su participación en proyectos en curso y lo desterraron por completo de las pantallas de cine y televisión.

LOS JUICIOS Y LA DEFENSA EN LOS TRIBUNALES

El protagonista de la aclamada cinta "American Beauty" mantuvo una postura inquebrantable frente a las autoridades policiales. Negó rotundamente cada una de las imputaciones en su contra y defendió su absoluta inocencia a lo largo de todos los desgastantes litigios penales.

Los tribunales comenzaron a emitir resoluciones favorables para el histrión tras analizar las evidencias. En el año 2023, un jurado lo absolvió definitivamente de nueve cargos relacionados con presuntos delitos sexuales procesados ante la estricta justicia del Reino Unido.

Kevin Spacey saludando en la alfombra roja del Festival de Cannes. REUTERS

Las audiencias en los juzgados londinenses acapararon la atención mediática mundial. Durante semanas, los fiscales presentaron interrogatorios que finalmente no lograron sostener las acusaciones, otorgándole la libertad absoluta y limpiando su registro criminal frente a la ley.

La victoria legal en territorio europeo acompañó a otro triunfo judicial previo en Estados Unidos. Una corte de Nueva York desestimó en el año 2022 una demanda civil por 40 millones de dólares, promovida inicialmente por supuesta conducta sexual inapropiada.

Los expedientes y conflictos legales continuaron cerrándose apenas en marzo de este año. El actor concretó un acuerdo confidencial fuera de los tribunales con tres hombres que sostenían una última demanda civil activa en territorio británico, cerrando así ese frente legal.

EL REGRESO AL CINE Y LOS RECONOCIMIENTOS PREVIOS

La figura de Kevin Spacey dominaba la cima de la fama mundial antes de estallar el escándalo. El peso de las denuncias frenó en seco su trayectoria actoral, dejándolo sin opciones laborales viables en los grandes estudios durante su etapa de mayor rentabilidad comercial.

Su conexión con el entorno del cine francés mantiene un historial reciente. Apenas el año pasado, una organización paralela a las actividades del Festival de Cannes le otorgó un premio honorífico especial para reconocer la totalidad de su trabajo actoral en la pantalla grande.

Kevin Spacey y Via Lemann en la alfombra roja del Festival de Cannes. REUTERS

Las cámaras de los fotógrafos internacionales capturaron cada paso del actor durante su recorrido en la actual gala. La imagen de la estrella posando nuevamente frente a la prensa confirma su intención frontal de recuperar el terreno perdido en la actuación profesional.

La reaparición cinematográfica en el Festival de Cannes abre un nuevo capítulo en su historial público. La futura apertura de las productoras, un eventual regreso a los sets de filmación y la respuesta del público en la taquilla definirán el rumbo de una trayectoria marcada por los tribunales y el escrutinio mediático.