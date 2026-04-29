El Tianguis Turístico cumple 50 años en lo "oscurito"

ACAPULCO.— Si de señales se trata, habría que consultar a un psicoanalista para entender el significado tiene de que Antonio Cosío haya pronunciado “a obscuras” el discurso de regreso de un presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), después de ocho años sin que fueran invitados al Tianguis Turístico de México.

El también accionista y director general del Grupo Brisas, tomó con calma el hecho de que se hubiera ido la luz en el Centro de Convenciones de Mundo Imperial, aunque otros de los miembros del presidium se levantaron de un brinco de sus asientos, como si el mismísimo Mencho fuera a pasar por allí.

De hecho, Cosío tuvo que pronunciar su discurso mientras una señora le alumbraba las páginas del mismo con un celular, una imagen que evocaba a Diógenes en busca de la verdad.

El discurso del empresario fue conciliador, pero no dejó de señalar que el turismo se ha desarrollado en México gracias a las inversiones de los empresarios y que en el país sigue habiendo mucho trabajo por hacer para que siga creciendo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quiso hacer gala de buen humor con el apagón durante los primeros minutos de su discurso, pero pronto regresó la energía eléctrica y ya sólo esbozó que pensaba hacer un discurso romántico sobre el turismo a la luz de las velas.

Algo que también llamó la atención, fue que en el estrado estuvieron Bernardo Cueto, quién es el presidente saliente de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo (Asetur), y también Roberto Monroy, quien ya es el presidente electo del organismo.

El Tianguis Turístico inició con un evento sobre las Inversiones Turísticas que tuvo un defecto importante: la falta de inversionistas. Curiosamente, entre el público, había algunos hombres y mujeres de negocios destacados, comenzando por José Chapur, el presidente de Grupo Palace, y asesor para temas de turismo como empresario para la presidenta Claudia Sheinbaum. También estaban Lolita López Lira, presidenta de grupo Lomas Travel, una mujer que tiene junto con su esposo, José Luis Martínez, una gran historia de emprendedurismo y que mucho sabe de turismo, pues comenzó como agente de viajes y hoy tienen en el Caribe mexicano alrededor de dos mil cuartos de hotel y una transportadora.

Pero el evento se limitó a varias exposiciones de ONU Turismo y la banca de desarrollo, y de los privados sólo estuvo BBVA que tiene un acuerdo sobre los Pueblos Mágicos con Sectur.

Sebastián Ramírez, el poderoso director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), fue de los funcionarios más buscados, no sólo porque tiene acceso a la presidenta Claudia Scheinbaum, sino debido a que es un funcionario que habla frontalmente, sus acuerdos se cumplen y ello genera confianza.

Hoy los datos de los que todos los especialistas del sector hablan, refieren una caída de más de 30% en Jalisco y de dos dígitos en Baja California, el Bajío y Tamaulipas, tras la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de febrero.

La necesidad de un buró de manejo de crisis y de promoción en Estados Unidos son evidentes, pero los funcionarios del partido en el poder y los empresarios siguen sin encontrar el camino para que esto se dé.