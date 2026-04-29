Frentes Políticos / 29 de abril de 2026

1. Mismo barco. La AALMAC se reacomoda y, con ella, una pieza del engranaje territorial de la 4T. Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, asume la presidencia bajo el cobijo de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien aprovecha el acto para delinear agenda y habla de cuidados, obra pública y control del gasto como carta municipalista. El nuevo dirigente planea consolidar el siguiente tramo del proyecto, pero la apuesta está en tejer operación desde lo local con discurso progresista y estructura alineada. La asociación busca músculo político porque, finalmente, territorio es poder. Unidos los alcaldes, agárrense.

2. Iconografía. La Suprema Corte ensaya cercanía social mientras reconfigura su lugar en la conversación pública. Hugo Aguilar, presidente del Máximo Tribunal, arropa el reconocimiento a saberes colectivos junto con Elizabeth García, representante de la cooperativa Jolom Mayaetik, en un acto que mezcla justicia cultural y posicionamiento institucional. La presencia de la senadora Susana Harp impulsa la idea de un Estado que acompaña más que regula. Entre telares y discursos de inclusión, la SCJN busca legitimidad fuera del expediente. La cultura como puente. ¡Y como escudo!

3. Cortafuegos. Aureliano Hernández Palacios, titular de la Auditoría Superior de la Federación, llegó con la escoba en alto y la advertencia directa, se acabó el mercado negro de la fiscalización. Frente a diputados, el auditor prefirió hablar de control. Durante años, en la ASF se incubó un ecosistema paralelo donde despachos y gestores negociaban observaciones como si fueran multas de tránsito. Eso se cierra, les dijo. Adiós coyotes. Todo deberá pasar por canales oficiales, con rastro documental y sin atajos. Como siempre debió ser. La ASF deja su papel de ventanilla flexible y se intenta volver muro. A ver quién se atreve a derribarlo.

4. Conclusión. El caso Chihuahua se tornó político. La renuncia del ahora exfiscal César Jáuregui no es un hecho aislado: es la consecuencia de una decisión política de alto nivel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no reaccionó al evento: definió su desenlace. El caso se convirtió en una herramienta de presión al ir paulatinamente subiendo de tono. Y se activó una ruta de confrontación con la Fiscalía de Chihuahua que no se iba a dejar pasar. El criterio fue claro: una vulneración de soberanía no puede quedar sin corrección institucional y, menos aún, sin consecuencia.

5. Fuerza laboral. En Palacio Nacional se celebra la cifra, pero el dato viene con disputa incluida. La presidenta Claudia Sheinbaum informa de 422 mil puestos en un año, respaldada por Marath Bolaños, secretario del Trabajo, y por Zoé Robledo, director del IMSS, quien sale a desmentir lecturas irreales. El choque no es técnico, es político, registro administrativo contra encuesta, formalidad contra percepción. Mientras se defiende el número histórico, se reconoce, sin decirlo, que buena parte del mercado sigue en la informalidad que la estadística diluye. La cifra luce sólida; el mercado laboral no tanto. Ahí está el matiz que no cuadra.