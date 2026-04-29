Meryl Streep logró duplicar su salario en El Diablo viste a la Moda; así fue su negociación

Hoy en día es difícil imaginar a Miranda Priestly sin el rostro de Meryl Streep, pero la historia detrás de su participación en The Devil Wears Prada "El Diablo viste a la Moda", es mucho más interesante de lo que parece.

Antes de aceptar el papel, la actriz no estaba convencida. Cuando recibió la oferta inicial para la película de 2006, consideró que el salario no estaba a la altura del proyecto ni de lo que ella podía aportar. En lugar de aceptar sin más, tomó una postura firme: pidió que le duplicaran el sueldo.

Una negociación poco común:

En ese momento, Streep tenía 56 años y atravesaba una etapa clave en su carrera. Según ha contado, fue la primera vez que se sintió completamente segura de poner sus propias condiciones sobre la mesa. Tenía claro que la película tenía potencial para convertirse en un éxito… y que su participación sería determinante.

Incluso contemplaba la posibilidad de retirarse, así que no veía problema en dejar pasar el papel si no llegaban a un acuerdo. Esa seguridad terminó jugando a su favor.

El diablo viste a la moda. IMDb

El resultado: un fenómeno global

La apuesta funcionó. The Devil Wears Prada no solo arrasó en taquilla, también consolidó a Streep en una nueva etapa dentro del cine comercial, sin perder su prestigio en proyectos más autorales.

Después de ese éxito, protagonizó títulos como Mamma Mia! y It's Complicated, ampliando aún más su alcance con el público. Años más tarde, en 2012, obtuvo su tercer Oscar gracias a The Iron Lady.

Así lucen los protagonistas a 20 años del estreno de El Diablo se viste a la moda IG

Un papel que sigue dando de qué hablar:

El interés por esta historia volvió recientemente cuando Streep se reunió con Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en el programa Today. Ahí recordaron la película original y adelantaron detalles de la secuela.

La historia de Meryl Streep con The Devil Wears Prada deja claro que tomar decisiones firmes puede cambiar el rumbo de una carrera. Apostar por su valor no solo le dio mejores condiciones, también ayudó a consolidar un personaje que sigue siendo referente en el cine.

Al final, más que una negociación exitosa, fue un momento clave que reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes de la industria.

cva