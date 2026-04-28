Sacudida en Veracruz: padre del exgobernador arremete contra administración de Nahle

Atanasio García Durán, referente de la izquierda veracruzana y padre del exgobernador Cuitláhuac García, criticó a la administración de Rocío Nahle y la acusó de falta de visión para impulsar el desarrollo y de desconocer la realidad del estado.

Desde los pasillos del Congreso local, García Durán rompió las formas al cuestionar el rumbo del actual gobierno.

Aseguró que, aunque Veracruz tiene todo para despegar, el desarrollo está estancado porque los recursos, dijo, no se están activando.

“Lo que hoy está faltando es visión, conocimiento del estado y voluntad política.”, advirtió el exdiputado.

El punto más álgido de la confrontación radica en la narrativa financiera.

Mientras la gobernadora Nahle sostiene que las administraciones pasadas —incluida la de Cuitláhuac García— dejaron a Veracruz sumido en deudas, Atanasio salió en defensa de su hijo.

El discurso oficial dice que no se redujo la deuda y que somos uno de los estados más endeudados. Bueno, pues que se demuestre”, sentenció.

Para el expresidente del Congreso, el desencanto ciudadano ya es tangible.

Atribuyó la pérdida de terreno de Morena en las pasadas elecciones municipales a este desgaste administrativo y a la desconexión de los actuales gobernantes con la gente.

Aunque reconoció que el primer gobierno del movimiento tuvo que lidiar con estructuras heredadas, García Durán fue enfático: hoy existen condiciones inmejorables para el crecimiento, pero estas se desperdician por una conducción que, a su juicio, simplemente no está a la altura de las necesidades del estado.

Para Atanasio, el desgaste ya comenzó y se manifestó en los pasados comicios municipales, donde el partido perdió fuerza.

Su advertencia fue una sentencia política: si el gobierno actual no rectifica su conducción, el movimiento llegará debilitado y fragmentado a las próximas elecciones.

García Durán sugirió que el desconocimiento del territorio de los nuevos cuadros gobernantes está entregando terreno a la oposición.

Y al señalar que “los recursos no se están activando", el líder histórico dejó entrever que el estancamiento administrativo será el principal argumento que los adversarios usarán para cobrar factura en las urnas.

JCS