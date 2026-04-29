Un día cualquiera

Escribo esta nota no con el ánimo de causar molestias, pero sí con la expectativa de levantar protestas contra las autoridades que no hacen gran cosa para frenar la violencia en las escuelas. Además, en la vecindad del Día del Niño.

Encabezados de prensa del jueves 23 de febrero. Excélsior: Impacto en diversos niveles. Ola de miedo frena clases (en Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Coahuila y Oaxaca); otra más: Persiste clima de miedo en Morelos. N+: Dejan mensaje de amenaza de tiroteo en baños de escuela en Atlixco, Puebla. La Jornada: Ordenan revisión de mochilas en escuelas del Edomex tras pintas con amenazas de tiroteos. Síntesis: Proponen revisión de mochilas en escuelas (de Hidalgo) con mayor incidencia de violencia.

Del viernes 24. Excélsior: Se extiende el pánico a diversas escuelas (de Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y Chihuahua). Meganoticias: Saqueo a la educación: el robo a las escuelas. Reforma: Despliegan en escuela seguridad por amenaza (alcaldía Venustiano Carranza). El Heraldo de México: Alertas paralizan planteles (en Nuevo León, Guerrero, Sonora e Hidalgo). Quadratín: Refuerzan seguridad en escuelas de Michoacán tras reto viral de tiroteos. El Sol de Acapulco: Se repiten amenazas de tiroteos entre alumnos en escuelas de Chilpancingo. El Universal: Guardia Estatal atiende al menos 10 reportes de amenazas en escuelas de Tamaulipas; despliegan binomios caninos; NTR Zacatecas: Escuelas, en jaque por robos y vandalismo.

Sábado 25: La Jornada: Reto viral que activa alertas en escuelas de 9 estados.

Lunes 27: El Universal: Continúan amenazas de tiroteos en las escuelas (de Baja California Sur y Sinaloa). La Jornada: Activan operativos en escuelas por reto viral de TikTok. Martes 28: Excélsior: Suspenden clases en secundaria tras mensajes con amenazas de tiroteos. Ya no pongo más porque se agotaría el espacio del artículo.

Entiendo que no es función de la Secretaría de Educación Pública frenar la violencia criminal. También reconozco que en varias partes del país las autoridades hacen esfuerzos por prevenir choques entre alumnos, pero son insuficientes.

Leí los comunicados de la SEP del 23 al 28 de abril. En todos aparecen fotos con cara sonriente de Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación Pública. Habló de replantear la educación secundaria, la jornada de alfabetización y otros programas. En sus mensajes a veces desborda optimismo y cada día elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no encontré una nota que mostrara empatía con las víctimas de la violencia. Claro, Delgado no tiene por qué exponer cara de enojo en sus apariciones públicas. Pero tanta sonrisa no concuerda con el estado de la educación nacional.

El Día del Niño no es un día cualquiera. José Vasconcelos, el legendario fundador de la SEP, convenció al presidente Álvaro Obregón de que México fuera uno de los primeros países en establecer una ceremonia para festejar a los infantes. Obregón lo hizo semanas después de la firma de la Declaración de Ginebra, el primer documento que reconoció los derechos de la infancia a escala mundial. Vasconcelos acentuó el derecho a la educación para forjar ciudadanos libres y comprometidos con la democracia. Una paradoja. Elogiar la democracia en un régimen militarista.

Pienso que Vasconcelos era sincero. Trabajó para el gobierno militar de Obregón, pero en sus piezas oratorias y sus libros se mostraba como defensor de la cultura, de la nacionalidad mexicana, del mestizaje (la raza cósmica). Su campaña por la alfabetización de las masas ignorantes, contenía mensajes de libertad y concordia, de paz y sabiduría. Los maestros, en su visión, no eran docentes. Eran misioneros, abanderados del saber y redentores de los desvalidos. Sus armas: el alfabeto y la educación. Sólo un pueblo educado será libre, decía con fervor. Hoy no suenan las armas que sugería Vasconcelos, sino los fusiles y las amenazas en las redes sociales. Malas noticias en el Día del Niño. Rectifico: creo que sí será como un día cualquiera.

RETAZOS

Otra de Vasconcelos: “La cultura no es para nosotros un refinamiento, sino una salvación”. La Cuatroté no le hace caso, aunque a veces le echa flores.