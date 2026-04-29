Oeisis: El puente argentino que mantiene viva la llama del britpop y que rinde tributo a Oasis

Es difícil olvidar la primera vez que uno escucha una canción que ama, pero esos temas entrañables pocas veces se conocen en un show en vivo y con la banda original, aún menos hoy, que sólo algunos privilegiados pueden acudir a festivales de música de grandes carteles y varios días de duración.

Casi siempre esa primera tonada, ese primer coro que nos enganchó, lo escuchamos en la radio, cuando al prestar atención a una playlist se cuela alguna canción nueva, desconocida, pero también en los tianguis, en esos CD piratas con música interminable, y ¿por qué no?, con una banda de cóvers o una banda tributo en un bar de cubetazo de chela.

Ahí la importancia de las bandas tributo, como Oeisis, una agrupación argentina, que emula con cada detalle a la banda más importante del britpop.

Nos ha pasado que la gente conoce a Oasis por nosotros, o que alguien de más edad, que pudo a ver a Oasis en otro tiempo, revive esa sensación en nuestro show y ahora trae a sus hijos, para que ellos puedan vivir algo similar a lo que Oasis era en los años 90”, cuenta Martín Pacheco, quien en el escenario reinventa a Noel Gallagher.

Fue desde 2015 que él junto a Mauro Matteucci dieron vida a Noel y Liam Gallagher en los escenarios. Primero, en Buenos Aires y ahora, en el mundo. Querían mantener vivo el legado de Oasis, y, ahora que se dio su regreso a los escenarios, quisieron ser una extensión de eso.

“Nosotros no nos esperábamos su regreso, fue muy sorpresivo, no lo podíamos creer. Cuando supimos que era cierto, eso nos vino bien a nosotros, la gente quiere conectar con la banda no importa que sea un tributo”, explica Matteucci.

Cuando los argentinos aparecen en escena con el resto de la banda, ambos actúan como los Gallagher. Mauro lleva ese peinado de Liam, el cabello sobre la cara, las gafas oscuras, y la camisa larga, holgada. Martín lleva la camisa de mezclilla, ambos se parecen tanto, que si nunca has visto a los originales, te quedas observando a ver si sí se trata de los originales o no.

Pero confiesan que lo que sucede en sus shows –como el que darán en La Maraka este 1 de mayo (Mitla 410, Narvarte)– es la interpretación de lo que ellos creen es Oasis en directo.

Nosotros cuidamos cada detalle, la actitud, la voz, la forma de desenvolvernos, de interactuar con el público, de tocar, de sonar. Cuidamos cada detalle, pero sólo de lo que nosotros creemos que son ellos, porque no los conocemos.

“Luego, fuera del escenario no actuamos ni adoptamos la personalidad de los Gallagher, no pretendemos ser ellos, sólo hacer un tributo a la música que ellos crearon”, aclara Matteucci.

Las personas quieren ver a Oasis porque está dentro de la cultura de masas, pero eso difícilmente puede suceder en la actualidad.

Como parte de las sorpresas artísticas que ha vivido el dueto argentino, recientemente tuvieron la oportunidad de tocar en algunos recintos del Reino Unido.

Ante el público británico sintieron un buen recibimiento, el mismo que claramente tuvo en su momento la agrupación original, aunque están perfectamente claros que la experiencia que ellos vivieron al rendir tributo a Oasis, no es igual al show original de los hermanos Gallagher.

“Todos cambiamos, claro, el tiempo pasa para todos, pero me gustaba mucho más lo que hacían antes, me parecía más poderoso, a ver si nos sorprenden con algo el próximo año, la gente quiere ver a Oasis, pero cuando no puedan verlos, para eso estamos nosotros”, concluye Martín.

Música y sentimiento