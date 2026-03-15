¿Podrán Timothée Chalamet y Fórmula 1 sumarse a la gloria del cine deportivo en los Oscar?

El proyector de la Academia tiene una fijación histórica con el sudor, la sangre y el asfalto. Esta noche, mientras la alfombra roja se despliega en el Dolby Theatre, el deporte vuelve a pedir turno en la gran pantalla. La pregunta que flota en el aire de Los Ángeles no es sólo técnica, es de legado: ¿podrá Timothée Chalamet elevar una raqueta de tenis de mesa al olimpo que antes sólo pisaron los guantes de boxeo?

Chalamet, quien encarna a la futura leyenda Marty Mauser en Marty Supreme, llega a la gala tras un invierno de favoritismo que se ha resquebrajado en el último suspiro. Durante meses, su interpretación del genio del ping-pong parecía imbatible, hasta que el pasado 1 de marzo, Michael B. Jordan dio el golpe de autoridad en los Premios SAG con “Sinners”. Históricamente, el sindicato de actores es el oráculo del Oscar, y hoy Chalamet corre desde atrás, intentando evitar que su nombre se sume a la lista de grandes derrotados como Brad Pitt en Moneyball o Sylvester Stallone en Creed.El ring, el templo favorito de la Academia

Si analizamos el ADN del Oscar deportivo, el boxeo es el rey absoluto. La Academia parece encontrar en las cuerdas del cuadrilátero el ecosistema perfecto para la redención humana. Desde Wallace Beery en 1932 con El Campeón, pasando por la brutalidad monocromática de Robert De Niro en Toro Salvaje (1980), hasta la tragedia de Hilary Swank en Million Dollar Baby (2004), el pugilismo ha sido el atajo más corto hacia la estatuilla.

Incluso cuando la película no se lleva el galardón máximo, el boxeo suele blindar a sus actores. Christian Bale y Melissa Leo barrieron con las categorías de reparto en 2010 por The Fighter, demostrando que Hollywood no premia el deporte por la técnica, sino por el costo físico y emocional que el actor está dispuesto a pagar.

Del billar al tenis de mesa

Fuera del ring, el palmarés se vuelve más hermético pero no menos riguroso. Paul Newman tuvo que esperar a 1986 para que su manejo del taco de billar en El Color del Dinero le diera el reconocimiento que la vida le había negado en papeles anteriores. Más recientemente, en 2021, Will Smith rompió el protocolo (en más de un sentido) al ganar por interpretar a Richard Williams, el arquitecto del éxito de las hermanas Williams en el tenis.

Chalamet intenta hoy entrar en ese club de "deportes alternativos" donde también habita Sandra Bullock con su interpretación en The Blind Side (2009). El reto de Marty Supreme es mayúsculo ya que debe lograr que el tenis de mesa sea visto con la misma gravedad dramática que un combate de peso completo.

Actores que ganaron el Oscar en papeles relacionados con el deporte

Mejor actor

1932 – Wallace Beery, El Campeón (boxeo)

1954 – Marlon Brando, La Ley del Silencio (boxeo)

1980 – Robert De Niro, Toro Salvaje (boxeo)

1986 – Paul Newman, El Color del Dinero (billar)

2021 – Will Smith, Ricardo el Rey (tenis)

Mejor actriz

2004 – Hilary Swank, Million Dollar Baby (boxeo)

2009 – Sandra Bullock, The Blind Side (futbol americano)

Mejor actor de reparto

1996 – Cuba Gooding Jr., Jerry Maguire (futbol americano)

2004 – Morgan Freeman, Million Dollar Baby (boxeo)

2010 – Christian Bale, The Fighter (boxeo)

Mejor actriz de reparto

1945 – Anne Revere, National Velvet (carreras de caballos)

2010 – Melissa Leo, The Fighter (boxeo)

2017 – Allison Janney, I, Tonya (patinaje)

'Fórmula 1' y el sueño de Mejor película

Pero la noche no sólo se trata de actuaciones individuales. El filme Fórmula 1 busca lo que tres cintas han logrado en un siglo: ser nombrada la Mejor Película del año. La lista es corta y sagrada:

Rocky (1976): El estándar de oro que venció a gigantes con un presupuesto de bolsillo.

Chariots of Fire (1981): La elegancia del atletismo británico que corrió al ritmo de Vangelis.