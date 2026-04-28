Selección Mexicana: Alexis Vega dedica emotivo mensaje a jugadores de Toluca no convocados

El delantero del Toluca, Alexis Vega, reaccionó a la reciente convocatoria de la Selección Mexicana, dada a conocer por Javier Aguirre de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Aunque Vega apareció en la lista de jugadores de la Liga MX, no dudó en mostrar su apoyo a sus compañeros Marcel Ruiz y Everardo López, quienes no fueron considerados por el estratega nacional.

A través de redes sociales, el atacante escarlata dedicó un mensaje lleno de admiración a Marcel Ruiz, destacando su esfuerzo pese a las adversidades físicas.

Mensaje emotivo de Alexis Vega a Marcel Ruiz tras nos ser convocado a Selección Mexicana Captura de pantalla

Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aun sabiendo que estabas lesionado. Diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero hermano, siempre contigo”, escribió Vega en Instagram.

Asimismo, el delantero de Toluca también se dirigió a Everardo López, reconociendo su talento y proyectando un futuro prometedor en su carrera.

Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo, que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal”, publicó.

El gesto de Alexis Vega refuerza la unión dentro del vestidor de Toluca y pone en evidencia el respaldo entre jugadores mexicanos en medio de la competencia por un lugar en la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026.