Kenia Os y Danna Paola acaparan miradas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 reunió a grandes figuras del entretenimiento y la moda este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Entre las invitadas que destacaron durante la alfombra rosa estuvieron las mexicanas Kenia Os y Danna Paola.

Las cantantes conquistaron las cámaras con propuestas muy diferentes, pero con un elemento en común: el negro como protagonista.

El evento se realizó en Sony Pictures Studios, en Culver City, y contó con la presencia de reconocidas personalidades de la industria. La pasarela tuvo como protagonistas a modelos como Bella Hadid, encargada de abrir el espectáculo, y Adriana Lima, quien participó en el cierre.

Foto: Captura TikTok Danna

¿Cómo fue el vestido de Danna Paola en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Danna Paola se sumó a la lista de invitadas mexicanas que desfilaron por la Pink Carpet con una propuesta elegante y atrevida. La cantante lució un vestido negro de encaje con transparencias, un diseño que dejó ver detalles de la lencería y mantuvo la esencia característica del espectáculo.

Para completar su imagen, la también actriz eligió un bolso del mismo tono y llevó el cabello suelto, peinado con ondas estilo sirena. Los elementos del conjunto crearon una apariencia sofisticada, con el encaje como uno de los detalles principales.

¿Qué look eligió Kenia Os para la alfombra rosa de Victoria’s Secret?

Kenia Os también llamó la atención con un estilismo en el que los detalles fueron protagonistas. La influencer y cantante apostó por un corsé negro decorado con bordados de rosas rojas, una combinación que aportó un contraste de color a su atuendo.

La parte inferior del conjunto consistió en una falda de corte sirena con acabados afelpados, que reforzó la silueta del diseño. Para complementar su look, llevó el cabello con ondas suaves y un maquillaje que destacó sus facciones.

Foto: Instagram Kenia Os

Con esta elección, Kenia Os se sumó a las personalidades que aprovecharon la alfombra rosa para mostrar propuestas que mezclaron sensualidad, elegancia y elementos llamativos.

¿Qué otra mexicana asistió al Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Además de Danna Paola y Kenia Os, Loreto Peralta estuvo entre las invitadas al evento de moda. La actriz compartió imágenes de su atuendo a través de redes sociales, donde mostró una propuesta que también incorporó transparencias y detalles florales.

Su vestido destacó por el encaje y los bordados de rosas en tonos rosas y morados, combinados con lencería plateada que se integró al diseño. La elección mantuvo una estética delicada y sofisticada, en sintonía con el estilo de la alfombra rosa.

Foto: loretoperalta

La presencia de las tres mexicanas destacó entre los momentos de moda de esta edición del Victoria’s Secret Fashion Show, donde cada una mostró una interpretación distinta de las tendencias y el glamour que caracterizan al evento.