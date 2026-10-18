Guillermo del Toro respalda protesta de jóvenes por agua limpia en Guadalajara

Guillermo del Toro expresó su respaldo a los jóvenes que se manifiestan en Guadalajara para exigir agua limpia y denunciar la represión policial ocurrida durante la movilización del 11 de octubre. El cineasta se pronunció sobre el tema este domingo, durante la conferencia por los 20 años de El laberinto del fauno, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La protesta del 11 de octubre reunió a habitantes que reclamaron el acceso a agua potable en sus hogares. Tras las denuncias de detenciones y agresiones durante esa movilización, este domingo se convocó a una segunda marcha desde el Parque Rojo hasta el Palacio de Gobierno de Jalisco.

El director Guillermo del Toro estuvo acompañado de Bertha Navarro. Foto: Elizabeth Velázquez Excelsior

Del Toro consideró inadmisible que los ciudadanos tengan que salir a las calles para reclamar el acceso a un recurso indispensable y pidió que las autoridades atiendan sus demandas.

A mí me parece que la posibilidad de hablar de esto es urgente; es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan básica se tenga que pelear, manifestar, combatir, en lugar de tener la lógica, la humanidad y la presencia de liderazgo", declaró.

Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

El director contó que esa misma mañana se le dio la palabra a un grupo de jóvenes que acudió a la conferencia para exponer sus preocupaciones. En ese contexto, recordó que hay quienes consideran que una protesta no debe realizarse en determinado momento o lugar, postura con la que discrepó.

Hay lugares donde dice la gente: 'Este no es el momento'. No, este es el momento. 'Este no es el lugar'. No, este es el lugar. Y hay que decirlo", sostuvo.

El cineasta, originario de Guadalajara, reiteró su apoyo a los manifestantes y cuestionó que se intente silenciar sus reclamos.

Y aquí, en el estado, estoy con ellos al 100%. Absolutamente insostenible, indescifrable", afirmó.

Foto: Elizabeth Velazquez Excelsior

Del Toro defendió el derecho de los jóvenes a expresarse y buscar una solución al problema, sin importar las circunstancias.