Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP tras golpear a Niurka Marcos 

Mónica Escobedo quedó fuera de La Granja VIP luego de protagonizar un incidente con Niurka Marcos durante una fiesta organizada dentro del reality show. La decisión fue comunicada por los conductores Adal Ramones y Kristal Silva, quienes explicaron que lo ocurrido incumplió las reglas de convivencia del programa.

La salida de la comediante se produjo después de que tuviera contacto físico con la vedette cubana durante una dinámica que comenzó como una guerra de almohadas. Aunque Mónica pidió que no se exagerara lo sucedido, la producción determinó que la situación ameritaba su expulsión inmediata.

Foto: Instagram monicaescobedoo

¿Qué pasó entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos?

El incidente ocurrió durante la celebración del viernes, organizada para los participantes de La Granja VIP. En medio de una guerra de almohadas, Niurka caminaba de espaldas cuando Mónica le dio una palmada en la espalda.

Claramente fue un golpe con tu mano en su espalda”, dijo Adal Ramones.

La reacción de la vedette dejó ver su molestia, pues consideró que había sido agredida físicamente e hizo una señal de alerta. Natalia Alcocer también advirtió lo ocurrido y levantó las manos como muestra de que había identificado el contacto.

Tras lo sucedido, la situación llegó a la producción del reality, que revisó el comportamiento de las participantes y determinó que la acción no podía pasar por alto, debido a las normas establecidas para quienes forman parte de la competencia.

Foto: Instagram monicaescobedoo

¿Qué dijo Mónica Escobedo tras conocer su expulsión?

Cuando se dio a conocer la decisión, la comediante pidió a Adal Ramones que no se magnificara el incidente. De acuerdo con su postura, el contacto había sido una reacción automática y consideró que lo ocurrido no debía tener consecuencias tan severas.

Sin embargo, el conductor le explicó que las reglas del programa debían respetarse y que el contacto físico de ese tipo no estaba permitido, por lo que la determinación de la producción se mantuvo.

De esta manera, Mónica tuvo que abandonar la competencia sin pasar por el proceso habitual de eliminación mediante el voto del público.

Según la información difundida sobre esta segunda temporada, es la segunda ocasión en que una participante abandona la competencia por una situación extraordinaria. Sin embargo, este caso destaca porque la medida se tomó tras un incidente relacionado con el contacto físico, una conducta que la producción considera incompatible con las reglas del programa.

Foto: Captura de video

Así, la comediante se convirtió en la protagonista de una de las salidas más inesperadas de esta edición, en una decisión que modificará la dinámica entre los participantes que continúan en la compet