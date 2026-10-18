Karely Ruiz invita a sus fans a su lujosa fiesta de cumpleaños: esto es lo que se sabe

Karely Ruiz se prepara para celebrar sus 26 años con una fiesta que promete reunir lujo, misterio y a varias figuras del mundo digital. La influencer regiomontana alista un festejo exclusivo en el que, además de recibir a otros creadores de contenido, contempla la posibilidad de compartir la celebración con algunos de sus seguidores.

La modelo, quien ha ganado popularidad por su presencia en redes sociales y su contenido para adultos, vuelve a llamar la atención, esta vez por una celebración en la que sus admiradores podrían tener la oportunidad de acompañarla. Aunque todavía faltan detalles por conocerse, la noticia ya despierta curiosidad entre quienes siguen su trayectoria.

Foto: Instagram karelyruiz

¿Cuándo y dónde será la fiesta de cumpleaños de Karely Ruiz?

De acuerdo con información difundida por la creadora de contenido sobre espectáculos Dayane Chrissel, Karely Ruiz planea realizar su fiesta de cumpleaños el jueves 22 de octubre, con una temática de mascarada.

El festejo será privado y la ubicación se mantendrá en secreto, por lo que los invitados conocerán los detalles correspondientes a través de los canales establecidos por la influencer.

Entre los asistentes previstos estarían algunos creadores de contenido, aunque se espera que Karely comparta más información sobre la celebración conforme se acerque la fecha.

Foto: Instagram karelyruiz

¿Cómo podrán asistir los fans a la fiesta de Karely Ruiz?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que algunos seguidores reciban una invitación para formar parte del festejo.

Según la información difundida, la influencer acostumbra incluir a algunos de sus admiradores en sus celebraciones. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las condiciones ni el mecanismo que deberán seguir quienes deseen asistir.

Foto: IG Especial

En redes sociales han surgido especulaciones sobre una posible dinámica relacionada con sus plataformas digitales, pero todavía no hay información confirmada sobre los requisitos para participar.

Por ello, quienes estén interesados en acudir tendrán que mantenerse pendientes de las publicaciones oficiales de Karely Ruiz, donde podrían anunciarse las instrucciones para obtener una invitación.