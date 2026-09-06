Kenia Os pide respeto a la prensa tras preguntas sobre "polémicas sin sentido"

Kenia Os pidió respeto a los medios de comunicación después de ser cuestionada nuevamente sobre la polémica que la involucra con Danna y Belinda, tema que la cantante decidió no seguir alimentando públicamente.

La intérprete compartió un mensaje en redes sociales luego de su llegada al aeropuerto, donde agradeció a la prensa que acudió a verla, pero también dejó claro que no desea seguir respondiendo preguntas centradas en controversias.

“Gracias a todos los medios de comunicación que fueron hoy a verme al aeropuerto. Sinceramente estoy muy cansada y más para seguir respondiendo polémicas sin sentido que no suman a nadie”, escribió Kenia Os.

La cantante agregó que su prioridad está en su música y en los proyectos que prepara, no en las discusiones que han crecido alrededor de su relación con otras artistas.

“Mi enfoque siempre va a ser mi carrera y mis proyectos”, añadió.

Kenia Os pide hablar de su proyecto, no de polémicas

En su mensaje, Kenia Os también dejó abierta la posibilidad de conversar con la prensa más adelante, pero bajo otra dinámica.

La artista señaló que está dispuesta a hablar de su trabajo, siempre que el encuentro ocurra con respeto y sin insistir en conflictos que, hasta ahora, no han sido confirmados por las involucradas.

“La próxima nos vemos para platicar con todo gusto sobre mi proyecto, sin polémicas y con el debido respeto que mutuamente nos merecemos”, escribió.

La publicación llegó después de que circularan videos de su encuentro con reporteros. En uno de los momentos más comentados, una periodista le preguntó si la supuesta falta de colaboración con Danna y Belinda se debía a que era “grosera”, cuestionamiento que fue criticado por usuarios en redes sociales.

Kenia Os durante su participación en el festival Tecate Emblema 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

La pregunta sobre Danna y Belinda que incomodó a fans

El tema volvió a crecer luego de que Belinda habló de su colaboración con Danna y algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una indirecta hacia Kenia Os. Sin embargo, han señalado que la discusión nació principalmente de interpretaciones y reacciones de fandoms en redes sociales.

Kenia ya había explicado antes que el proyecto musical que involucraba a las tres artistas se detuvo por temas administrativos y no por una pelea entre ellas. La sinaloanse aclaró que la decisión estuvo relacionada con asuntos de disqueras, no con un conflicto personal.

Por eso, la pregunta en el aeropuerto fue cuestionada por fans: no solo retomaba una polémica que ya había sido respondida, también la formulaba desde una acusación directa hacia Kenia.

Kenia Os ya había pedido frenar el hate

Kenia Os también se había pronunciado semanas atrás sobre la ola de comentarios negativos que recibió en redes sociales por la conversación alrededor de Belinda y Danna.

En ese momento, la cantante aseguró que no promueve el odio y que no desea ser usada para alimentar ataques entre fandoms.

La discusión escaló después de que Belinda denunció amenazas de muerte derivadas de la polémica por su dueto con Danna, lo que mostró cómo una conversación entre fans podía convertirse en ataques personales.

Con ese antecedente, el nuevo mensaje de Kenia Os volvió a poner sobre la mesa la misma idea: no quiere que su carrera sea reducida a pleitos, rumores o supuestas rivalidades entre mujeres del pop mexicano.

Kenia Os viene de estrenar “Malas Mañas” con Xavi

La cantante acaba de estrenar Malas Mañas junto a Xavi, colaboración que ambos presentaron en Premios Juventud 2026, ceremonia realizada en Marbella, España. TelevisaUnivision había anunciado previamente que los dos artistas mexicanos interpretarían juntos el tema durante la gala.

Además, Kenia ganó junto a Lola Indigo en la categoría Girl Power por “Fifty Fifty”, mientras Xavi obtuvo un premio por “No Capea”, su colaboración con Grupo Frontera.