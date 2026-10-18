Kylie Jenner deslumbra en su debut en Victoria’s Secret 2026 con un Fantasy Bra de 50 mdd

Kylie Jenner se convirtió en una de las grandes protagonistas del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 al debutar en la pasarela con una de las piezas más exclusivas de la historia de la marca: el Fantasy Bra, un sujetador de alta joyería valuado en 50 millones de dólares y adornado con miles de diamantes.

La empresaria, conocida por su influencia en la industria de la belleza y la moda, sorprendió al aparecer con una minifalda, tacones transparentes y unas llamativas alas blancas con plumas. Sin embargo, fue la lujosa prenda la que concentró las miradas durante su participación en el esperado desfile.

El regreso de esta pieza representa un momento especial para Victoria’s Secret, pues el Fantasy Bra no formaba parte de su pasarela desde 2018. Para marcar su retorno, la firma apostó por una creación extraordinaria y eligió a Jenner como la figura encargada de lucirla.

Foto: Captura X @PopCulture2000s

¿Cómo es el Fantasy Bra de Kylie Jenner que cuesta 50 mdd?

El diseño destaca por su elaboración artesanal y por la cantidad de piedras preciosas que lo componen. De acuerdo con la información presentada sobre la pieza, está decorado con 4 mil 410 diamantes naturales que rodean una impresionante gema amarilla Fancy Vivid de 75.54 quilates con corte radiante.

La confección requirió más de mil horas de trabajo y la participación de 15 artesanos, quienes trabajaron en cada detalle para conseguir el resultado final. La pieza pesa poco menos de cuatro libras, equivalentes a aproximadamente 1.8 kilogramos.

Con un valor estimado de 50 millones de dólares, el sujetador supera por alrededor de 35 millones de dólares al modelo que anteriormente ostentaba el récord de precio dentro de esta tradición de la firma.

Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó que el regreso de esta creación buscaba recuperar el entusiasmo del público y llevarlo a una escala todavía mayor.

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¿Quién diseñó el Fantasy Bra de Kylie Jenner?

La elaboración de la exclusiva prenda contó con la participación de Jacob Arabo, fundador de la firma de joyería Jacob & Co., reconocido por sus creaciones para distintas figuras del entretenimiento internacional.

El diseñador aceptó colaborar con Victoria’s Secret para desarrollar una pieza que llevara el concepto de lencería a otro nivel, mediante el uso de materiales y técnicas propias de la alta joyería.

El proceso también implicó un desafío técnico: lograr que la pieza se adaptara a Jenner y permitiera el movimiento natural durante la pasarela.

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El equipo tomó las medidas de la empresaria y realizó ajustes sucesivos, pues conseguir que cada curva de oro y cada diamante encajaran correctamente requería algo más que seguir las dimensiones establecidas sobre el papel.

En esta ocasión, la participación de Kylie Jenner reforzó esa apuesta al reunir su influencia mediática con una pieza que requirió cientos de horas de trabajo especializado y una minuciosa planificación.

Entre los asistentes que siguieron de cerca el debut de Kylie Jenner en la pasarela también estuvo su pareja, Timothée Chalamet, quien acudió acompañado de Kris Jenner para apoyarla desde el público. Ambos se sumaron al ambiente de entusiasmo durante la presentación de la empresaria, quien acaparó las miradas.

Foto: X @PopCulture2000s