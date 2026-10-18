Loreto Peralta cautiva en la Pink Carpet de Victoria’s Secret 2026; este fue su look

La actriz y modelo mexicana Loreto Peralta se convirtió en una de las invitadas que llamaron la atención durante la Pink Carpet del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, donde apostó por un atuendo romántico con detalles de encaje floral y transparencias. Su elección combinó diferentes tonalidades y elementos delicados que destacaron por su elegancia.

El evento reunió a figuras del mundo de la moda y el entretenimiento, quienes desfilaron frente a las cámaras con propuestas que reflejaron sus estilos personales y algunas de las tendencias de la temporada.

Foto: loretoperalta

¿Cómo fue el look de Loreto Peralta en la Pink Carpet?

Loreto apostó por un vestido con encaje floral y transparencias que aportaron un toque sofisticado a su imagen. El diseño destacó por la combinación de tonos grises, rosas, verdes y plateados, una mezcla que le dio personalidad al conjunto sin perder su esencia delicada.

Para complementar su atuendo, Loreto optó por un maquillaje en tonos claros y luminosos, mientras que llevó el cabello suelto y peinado con suaves ondas. Estos detalles aportaron armonía a su look y resaltaron su estilo elegante en la alfombra rosa del esperado desfile de lencería.

Foto: Instagram loretoperalta

¿Qué modelos y artistas participaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

La edición de este año reunió a reconocidas figuras de la industria del modelaje, entre ellas Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio y Barbara Palvin.

La lista de participantes también incluyó a Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Devyn Garcia, Joan Smalls, Liu Wen, Elsa Hosk y Cindy Bruna, quienes formaron parte de la pasarela.

En el apartado musical, el espectáculo contó con las actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. Por tercer año consecutivo, el programa musical estuvo integrado exclusivamente por mujeres, con propuestas que abarcaron géneros como el hip hop, el pop y el country.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se celebró este domingo 18 de octubre en Sony Pictures Studios, en Los Ángeles, California.

Foto: Instagram loretoperalta

La pasarela comenzó a las 18:30 horas del centro de México. Previamente, se llevó a cabo la Pink Carpet, una transmisión especial con entrevistas y contenido de los invitados, conducida por Scott Evans y Zanna Roberts Rassi.

El público pudo seguir el evento de manera gratuita a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, además de sus perfiles en Instagram y TikTok.