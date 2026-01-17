Kenia Os rompe el silencio tras comparaciones entre "Belladona" y Lady Gaga

El estreno del videoclip de "Belladona" colocó a Kenia Os en el centro de la conversación digital, luego de que usuarios en redes sociales comenzaran a comparar su propuesta visual con "Abracadabra", el tema que Lady Gaga lanzó en 2025. Las similitudes señaladas por los internautas desataron un intenso debate que rápidamente se volvió tendencia.

Sin embargo, la polémica no se limitó únicamente a la estética del video. También surgieron múltiples teorías alrededor de una seña realizada con las manos por la cantante en distintas escenas del clip, lo que incrementó aún más la curiosidad del público.

El significado detrás de la seña en "Belladona"

Ante los comentarios y especulaciones, la artista sinaloense decidió romper el silencio y responder directamente a través de un video publicado en TikTok. En dicho clip, Kenia retomó una de las teorías más comentadas y explicó, de manera breve y sin rodeos, el significado que ella le dio al gesto dentro de su propuesta artística: "Pussy (vagina)".

La respuesta provocó una avalancha de reacciones. Mientras muchos seguidores aplaudieron su honestidad y seguridad, otros optaron por tomarse el momento con humor, inundando las redes con comentarios y memes que rápidamente se viralizaron.

Por otro lado, Kenia Os también aprovechó para explicar el concepto detrás del título de su nuevo sencillo. A través de una publicación en Instagram, la cantante de 26 años actual pareja de Peso Pluma detalló la inspiración simbólica de la canción.

Según explicó, la belladona es una planta venenosa y altamente tóxica, pero que en el pasado era utilizada por mujeres para dilatar las pupilas, ya que esto se consideraba atractivo. De esta dualidad nace el concepto de la canción: una mujer bella, poderosa y peligrosa, capaz de embellecer, pero también de ser letal si se subestima su esencia.