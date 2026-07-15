¿Wendy Guevara y Kimberly volverán a ser amigas? Esto dijo la influencer

Wendy Guevara habló sobre el distanciamiento que mantiene con Kimberly Irene, conocida como Kimberly, La Más Preciosa, con quien durante varios años sostuvo una amistad cercana como parte del grupo de creadoras conocidas como Las Perdidas.

La ganadora de La Casa de los Famosos México fue cuestionada sobre su relación con Kimberly durante su regreso al reality, donde en esta ocasión participará como parte del equipo de conductores. Aunque evitó alimentar la polémica, Wendy dejó claro que no guarda rencor hacia quien fue una de sus amigas más cercanas.

“Yo no la odio, no tengo nada en contra de ella, al contrario, siempre le voy a tener un cariño especial porque también desde niños somos como hermanas”, expresó.

¿Wendy Guevara y Kimberly podrían reconciliarse?

La amistad entre Wendy Guevara y Kimberly Irene se vio afectada por diferencias personales y compromisos laborales que terminaron por alejarlas. Aunque en distintas ocasiones ambas han hablado de la posibilidad de arreglar las cosas, hasta ahora no han tenido una conversación definitiva.

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Wendy reconoció que el tema sigue pendiente, pero no cerró la puerta a una reconciliación. De acuerdo con la influencer, algún día podrían hablar de lo ocurrido, aunque por ahora ninguna de las dos ha dado ese paso.

“No hemos ni hablado, podemos hablarlo también, no ha nacido, pero sé que algún día lo vamos a hablar”, comentó.

La conductora también señaló que uno de los factores que podría complicar ese acercamiento es el entorno de Kimberly. Según Wendy, hay personas alrededor de su examiga que podrían interferir en una posible conversación entre ambas.

Wendy asegura que aún le tiene cariño a Kimberly

Pese a los conflictos, Wendy insistió en que Kimberly sigue siendo alguien importante para ella. La influencer recordó que se conocen desde hace muchos años y que su vínculo no desaparece por completo, aunque actualmente estén distanciadas.

“Ella es muy inteligente y un día lo vamos a hablar, así es esto, así es la vida”, añadió.

bgpa