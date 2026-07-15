¿Quién era Mason Haynes? el hombre cercano a Kim Kardashian que murió en un terrible accidente

El mundo de la seguridad privada y del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Mason Haynes, un experimentado guardaespaldas que durante años protegió a algunas de las figuras más famosas del espectáculo internacional, entre ellas Kim Kardashian, Kris Jenner y Kanye West.

De acuerdo con la información difundida por su familia a través de una campaña en GoFundMe, Haynes perdió la vida el pasado 4 de julio en un accidente automovilístico. La noticia ha causado conmoción, ya que ocurrió apenas dos días antes de que celebrara su cumpleaños número 53.

Aunque los detalles sobre el accidente no han sido revelados públicamente, la noticia rápidamente se difundió entre colegas, amigos y personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él durante su trayectoria.

.¿Quién era Mason Haynes?

Mason Haynes construyó una carrera de varios años dentro del mundo de la protección ejecutiva, un trabajo que lo llevó a convertirse en uno de los elementos de seguridad de confianza para diversas celebridades de talla internacional.

Su nombre quizá no era tan conocido como el de las estrellas a las que acompañaba, pero detrás de cámaras desempeñó un papel fundamental para garantizar la seguridad de artistas, empresarios y figuras públicas durante eventos, viajes y apariciones.

Entre las personalidades con las que trabajó destacan Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West, Kevin Hart, Nicki Minaj, Charlie Puth y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, entre otros.

Con el paso de los años logró consolidarse como uno de los profesionales más respetados dentro del sector de la seguridad privada.

Mason Haynes

Estuvo presente durante el asalto a Kim Kardashian en París

Uno de los momentos más complicados en la carrera de Mason Haynes ocurrió en 2016, cuando formaba parte del equipo de seguridad de la familia Kardashian durante el famoso robo que sufrió Kim Kardashian en un hotel de París.

En aquel episodio, la empresaria fue víctima de un asalto a mano armada que dio la vuelta al mundo y marcó un antes y un después en las medidas de seguridad de la influencer y empresaria.

Pese a haber estado vinculado con ese caso, Haynes siempre evitó hablar públicamente sobre lo ocurrido. Mantuvo la discreción que caracterizó gran parte de su carrera y nunca ofreció detalles sobre el incidente.

Así lo despidieron sus compañeros

Tras conocerse la noticia, Trojan Security UK, empresa para la que trabajaba, publicó un emotivo mensaje para despedirlo.

La compañía lo describió como una "auténtica leyenda" dentro del sector de la protección personal y compartió una fotografía en la que aparece trabajando junto a Kris Jenner.

Para quienes convivieron con él, Mason no sólo era un profesional altamente preparado, sino también alguien dispuesto a apoyar a los demás dentro y fuera del trabajo.

Kris Jenner Instagram

Los mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde colegas destacaron su compromiso, disciplina y calidad humana.

Más allá del uniforme

La campaña creada para apoyar económicamente a su familia permitió conocer una faceta mucho más personal de Mason Haynes.

Los organizadores explicaron que quienes lo conocieron no lo recuerdan únicamente como un guardaespaldas, sino como un mentor, un amigo y una persona que siempre encontraba la manera de hacer sentir cómodos a quienes lo rodeaban.

También señalaron que, tras darse a conocer la noticia de su muerte, recibieron cientos de mensajes de personas que compartieron historias sobre el apoyo y la ayuda que recibieron de él en distintos momentos de su vida.

Su capacidad para generar confianza y su sentido del humor fueron algunas de las cualidades más mencionadas por quienes trabajaron a su lado.

Una familia que enfrenta un momento difícil

Mason Haynes deja a su esposa, Fay, así como a sus hijos Brooke y Noah.

La colecta organizada por familiares y personas cercanas busca ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico durante este difícil proceso.

Quienes impulsan la iniciativa señalaron que cualquier ayuda representa un alivio para la familia, que enfrenta el duelo tras una pérdida completamente inesperada.

Un profesional que dejó huella entre las celebridades

Aunque la labor de un guardaespaldas suele pasar desapercibida para el público, la trayectoria de Mason Haynes demuestra la importancia que tienen estos profesionales en la vida cotidiana de las celebridades.

Kim Kardashian Grosby Group

Durante años acompañó a artistas y figuras públicas en algunos de los momentos más importantes de sus carreras, siempre manteniendo un perfil discreto y priorizando la seguridad de quienes estaban bajo su protección.

Su muerte ha sido lamentada por personas de la industria del entretenimiento y de la seguridad privada, quienes coinciden en que no sólo se fue un gran profesional, sino también un hombre que dejó una profunda huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Con 52 años, Mason Haynes deja un legado construido lejos de los reflectores, pero muy cerca de algunas de las personalidades más famosas del mundo. Su historia hoy vuelve a cobrar relevancia, no por el trabajo que realizó junto a las Kardashian, sino por el recuerdo de quienes aseguran que siempre estuvo dispuesto a proteger a los demás.