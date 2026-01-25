Una y Otra Vez de Kenia Os: por qué su audio se volvió tendencia en TikTok

Una canción puede convertirse en tendencia en TikTok por múltiples razones: una coreografía, un reto visual o un uso humorístico. Sin embargo, en los últimos días, Una y Otra Vez, de Kenia Os, ha comenzado a destacar dentro de la plataforma por un motivo distinto: su adopción como audio narrativo para contar experiencias personales, especialmente aquellas relacionadas con rupturas, duelo y procesos emocionales difíciles de explicar en palabras.

El crecimiento del audio dentro de la plataforma

El audio oficial de Una y Otra Vez registró un incremento sostenido en su uso dentro de TikTok, superando actualmente los 4 mil 600 videos asociados. Aunque la cifra aún está lejos de los audios más utilizados de la plataforma, el ritmo de crecimiento ha sido constante durante los últimos días, impulsado principalmente por contenidos personales y no por estrategias de promoción o campañas visibles.

A diferencia de otros lanzamientos que se viralizan de forma inmediata, el comportamiento de este audio apunta a una circulación progresiva, en la que los usuarios descubren el sonido y lo integran a sus propios relatos sin seguir un formato preestablecido.

Kenia Os en el video musical Una y otra vez Especial

Un trend sin coreografía ni reglas claras

Uno de los rasgos que distingue a esta tendencia es la ausencia de una coreografía, reto o estructura fija. Los videos que utilizan Una y Otra Vez suelen construirse a partir de:

Fotografías personales o de archivo familiar

Videos cotidianos sin edición elaborada

Textos breves colocados sobre la imagen

Fragmentos de recuerdos asociados a una pérdida o ruptura

El audio funciona como un acompañamiento narrativo, no como el eje visual del contenido. Esta dinámica permite que cada usuario adapte la canción a su experiencia específica, generando una diversidad de relatos que comparten un mismo fondo sonoro.

TikTok como espacio de relato personal

Dentro de TikTok, este tipo de tendencias no es nuevo. La plataforma ha demostrado, en distintos momentos, que ciertos audios se consolidan cuando facilitan la expresión de emociones colectivas sin necesidad de explicaciones extensas.

En el caso de “Una y Otra Vez”, los videos más recurrentes abordan temas como:

Rupturas sentimentales recientes o pasadas

Procesos de duelo por la muerte de un familiar

La pérdida de una mascota

Cambios de etapa personal o emocional

Más que buscar impacto visual, estos contenidos priorizan la identificación emocional entre quienes los consumen, una lógica que ha caracterizado varios de los audios narrativos más recordados de la plataforma.

Kenia Os en su video musical 'Una y otra vez'

Antecedentes de audios con una circulación similar

El comportamiento de “Una y Otra Vez” recuerda a lo ocurrido previamente con canciones que encontraron su lugar en TikTok no por un reto específico, sino por su capacidad de acompañar historias personales. Entre los casos más citados se encuentran Fantasmas, de Humbe, y Debí tirar más fotos, de Bad Bunny.

En ambos ejemplos, el audio se convirtió en un recurso para narrar recuerdos, despedidas o procesos internos, sin una apropiación inmediata por marcas o cuentas institucionales. Esta circulación orgánica suele extender la vida útil del audio dentro de la plataforma y diversificar los tipos de contenido asociados.

Uso orgánico y ausencia de apropiación comercial

Hasta el momento, el uso de Una y Otra Vez se mantiene mayoritariamente dentro de contenidos personales, sin una adopción clara por parte de marcas, influencers comerciales o campañas publicitarias. Esta falta de apropiación externa refuerza su carácter orgánico y explica, en parte, por qué el audio continúa creciendo de manera gradual.

En TikTok, este tipo de circulación suele responder a una lógica distinta a la viralidad inmediata: el audio se comparte porque resulta funcional para contar algo, no porque esté ligado a una tendencia promovida desde fuera de la plataforma.