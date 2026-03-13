Katie Perry vence a Katy Perry en disputa legal por marca de ropa

La diseñadora australiana Katie Perry, conocida actualmente como Katie Taylor tras su matrimonio, obtuvo una victoria legal frente a la cantante estadounidense Katy Perry en una disputa por el uso del nombre en marcas de ropa.

El Tribunal Superior de Australia resolvió que la empresaria tiene derecho a comercializar prendas bajo su propio nombre, después de casi dos décadas de litigio.

El conflicto comenzó en 2009 cuando los abogados de la estrella del pop solicitaron a la diseñadora detener el uso de la marca. La decisión judicial revierte fallos previos y permite a Taylor continuar con su negocio de moda en Australia.

Tribunal Superior de Australia falla a favor de la diseñadora Katie Perry

El Tribunal Superior de Australia dictaminó que la diseñadora australiana Katie Perry puede continuar vendiendo ropa bajo su propio nombre, tras resolver un prolongado litigio con la cantante estadounidense Katy Perry.

La decisión judicial establece que el uso del nombre por parte de la diseñadora no infringe las leyes de marcas registradas en el país.

La resolución representa el último capítulo de una disputa legal que comenzó hace más de 15 años y que pasó por diversas instancias judiciales. El fallo revoca una decisión previa que sugería cancelar la marca registrada de la empresaria y reafirma su derecho a utilizar su nombre en su línea de moda.

Según el dictamen, la utilización del nombre “Katie Perry” por parte de la diseñadora no es probable que cause confusión entre los consumidores ni que genere engaño en el mercado australiano. Con esta resolución, el máximo tribunal concluye uno de los casos de marcas comerciales más mediáticos del país.

La diseñadora, quien actualmente utiliza el apellido Taylor, declaró que la decisión representa un momento significativo tras años de litigio.

“Honestamente, se siente como un sueño”, dijo a CNN después de conocer el fallo judicial.

El Tribunal Superior de Australia resolvió la disputa entre la diseñadora y la cantante Katy Perry. (Foto: Grosby Group)

El origen del conflicto entre Katie Perry y la cantante Katy Perry

La disputa comenzó en 2009, cuando la diseñadora australiana recibió una carta de abogados que representaban a la cantante Katy Perry. En el documento se le solicitaba suspender la venta de prendas y cualquier actividad relacionada con su marca.

Taylor recordó que la notificación llegó poco después de abrir su primer showroom en Sídney, apenas dos años después de haber lanzado su línea de ropa. La marca se enfocaba en prendas básicas de colores y diseño cómodo dirigidas al mercado local.

“Imagínatelo. Acababa de inaugurar mi primer showroom”, relató la empresaria a CNN al recordar el momento en que recibió la carta legal.

La diseñadora explicó que la notificación incluía una orden de “cese y desista” para detener la comercialización de su marca.

“Volví al showroom, había copas de champán vacías por todas partes, abrí mi correspondencia y todo lo que recuerdo es mirar este papel que decía, cese y desista. Detenga la venta de su ropa, detenga cualquier sitio web y detenga cualquier material publicitario”, recordó .

La cantante estadounidense, cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, había alcanzado reconocimiento internacional tras el éxito de los sencillos 'I Kissed a Girl' y 'Hot N Cold', que dominaron listas musicales globales y australianas en 2008.

Katy Perry ha tenido una vida amorosa intensa y llena de momentos inolvidables. | IG katyperry

Cómo evolucionó la batalla legal durante casi dos décadas

Antes de la primera gira australiana de la cantante en 2009, sus representantes legales solicitaron a la diseñadora retirar la solicitud de marca registrada que había presentado meses antes. La disputa se centró en determinar quién tenía derecho a comercializar productos bajo el nombre Katie o Katy Perry.

Taylor explicó que la carta inicial generó incertidumbre sobre el futuro de su negocio.

“Recuerdo que me puse a llorar y pensé, ¿de qué se trata todo esto? No he hecho nada malo”, relató al recordar su reacción inicial.

Tras el intercambio de comunicaciones legales, ambas partes intentaron alcanzar un acuerdo, pero no lograron establecer condiciones comunes. Posteriormente, la diseñadora obtuvo el registro de marca para prendas de vestir en Australia.

De acuerdo con documentos judiciales, la cantante modificó entonces su solicitud de marca para limitarla al ámbito de la música y el entretenimiento. Durante varios años el conflicto permaneció sin mayores avances judiciales.

Sin embargo, a medida que la artista consolidaba su carrera internacional y realizaba giras por distintos países, comenzó a vender productos de mercancía oficial, entre ellos ropa asociada a sus conciertos.

El conflicto comenzó cuando los abogados de la cantante enviaron una carta de “cese y desista”.

El fallo definitivo y el impacto para el negocio de la diseñadora

En 2019, Taylor presentó una demanda contra la cantante argumentando que la venta de mercancía durante sus giras en Australia violaba la marca registrada que ella poseía para prendas de vestir.

Inicialmente, la diseñadora obtuvo un fallo favorable en la Corte Federal australiana. No obstante, la decisión fue revertida posteriormente en una instancia de apelación, donde los jueces consideraron que la reputación de la cantante era más fuerte en el país en el momento del registro de la marca.

En esa resolución también se argumentó que la venta de productos promocionales es una práctica común entre artistas internacionales durante sus giras. Incluso se sugirió que la marca registrada de la diseñadora debía ser cancelada.

El Tribunal Superior de Australia revisó el caso y finalmente determinó que la cancelación de la marca no estaba justificada. El máximo tribunal sostuvo que el uso del nombre “Katie Perry” no generaría confusión entre consumidores.

Tras conocer la resolución, Taylor señaló que el proceso legal fue prolongado y complejo. Explicó que decidió continuar el litigio para defender el principio de que las marcas registradas también deben proteger a los pequeños negocios.

“Mucha gente me dijo, como, ¿por qué no simplemente te rindes? No vale la pena. Realmente creo en defender tus valores. La verdad y la justicia son parte de mi esencia y mis valores”, declaró .

La empresaria indicó que ahora planea retomar con normalidad las actividades de su marca de ropa y continuar vendiendo sus prendas en mercados locales de Sídney.

También señaló que el fin del litigio representa una oportunidad para concentrarse en el crecimiento de su negocio.