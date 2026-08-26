¿Mucha ropa o pu… loca? Katy Perry confunde grito de fans en la FENAPO y su reacción se hace viral

Katy Perry regresó a México para presentarse ante miles de personas en la FENAPO 2026, pero en medio de su show con sus seguidores ocurrió una confusión que terminó robándose parte de la atención fuera del escenario.

Katy Perry se presentó en la FENAPO 2026 en San Luis Potosí. Reuters

¿Qué le gritaron a Katy Perry durante la FENAPO 2026?

Todo ocurrió cuando Katy Perry intentó entender una frase que varias personas repetían desde el público.

Entre el ruido del recinto y miles de voces hablando al mismo tiempo, la cantante no consiguió descifrar a la primera lo que estaban diciendo.

De acuerdo con el video que circula en redes, los asistentes gritaban “mucha ropa”, expresión utilizada para pedirle a alguien que se quite alguna prenda.

Sin embargo, Katy Perry escuchó algo bastante diferente y decidió preguntar directamente para comprobar si había entendido bien.

“¿Puta? Pensé que estaban diciendo ‘Puta Loca’”, respondió la estadounidense ante los gritos del público.

Lejos de ignorar el episodio, Katy Perry continuó jugando con la confusión mientras intentaba descubrir qué querían decirle realmente sus seguidores mexicanos.

“¡Pero también podría ser esto!”, agregó la intérprete durante el intercambio.

Como era de esperarse, aquella escena comenzó a circular en videos grabados desde diferentes puntos del recinto, especialmente por la manera en que la cantante trató de interpretar en español lo que escuchaba desde el escenario.

¿Qué significa “mucha ropa” y por qué se lo gritaban?

“Mucha ropa” se utiliza como una petición en tono de broma para que una persona muestre más piel.

Durante el concierto de Katy Perry, los asistentes comenzaron a repetir la frase mientras ella interactuaba con ellos. El problema fue que la pronunciación colectiva, sumada al volumen del concierto y que no domina el español, hizo que la cantante creyera escuchar “puta loca”.

Hay que destacar que Perry ha acostumbrado durante sus visitas a México a conversar con sus seguidores, probar palabras en español y reaccionar a expresiones locales.

Katy Perry tuvo una divertida confusión con sus fans durante la FENAPO. Captura de Pantalla X @KatyPerryARG

Katy Perry regresó a México con un concierto gratuito

La intérprete de “Firework” se presentó el 25 de agosto de 2026 en la Feria Nacional Potosina, en San Luis Potosí.

Su participación formó parte de la programación musical del evento y tuvo acceso gratuito para el público.

La fecha había sido anunciada desde mayo por la propia cantante. En aquel momento, Perry confirmó su regreso al país mediante un video dirigido a sus seguidores mexicanos y adelantó que ofrecería el espectáculo sin costo dentro de la feria.

El concierto incluso contó con autorización para ser transmitido de manera íntegra por canales oficiales del Gobierno de San Luis Potosí, una medida pensada para quienes no pudieran ingresar al recinto ante la cantidad de personas esperadas.

La presentación también marcó un nuevo encuentro de Perry con el público mexicano después de The Lifetimes Tour, gira con la que visitó Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante 2025.

México ha formado parte de distintas etapas de la carrera de la estadounidense. Desde sus primeras visitas con California Dreams Tour, la cantante ha regresado con varias de sus giras y mantiene una relación cercana con sus seguidores del país, a quienes suele llamar “KatyCats” o “KatyGatos”.

Fans le gritaron “mucha ropa” a Katy Perry durante su concierto. Captura de Pantalla X @KatyPerryARG

¿Qué canciones cantó Katy Perry en la FENAPO?

El espectáculo recuperó varios temas que han acompañado la carrera de la cantante desde finales de la década de los 2000 y que forman parte de sus conciertos actuales.

Durante la noche sonaron éxitos como “Roar”, “Firework”, “Dark Horse”, “California Gurls”, “Hot N Cold”, “Teenage Dream” y “The One That Got Away”, canciones que abarcan algunas de sus etapas discográficas más conocidas.

La presentación era uno de los eventos internacionales principales dentro de la cartelera de la FENAPO 2026, que durante agosto reunió propuestas de distintos géneros y artistas como Mötley Crüe, Bizarrap, Kenia OS, Sin Bandera y Santa Fe Klan.