TXT anuncia concierto en México: esta es la fecha en la que regresa TOMORROW X TOGETHER

TxT regresará a México para ofrecer un concierto como parte de “Steal the Wind”, su nueva gira mundial. La presentación está programada para 2027 en la Ciudad de México y representa un momento especial para MOA, pues será la primera ocasión en la que el país forme parte de uno de los tours del grupo.

La fecha permitirá que Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai vuelvan a encontrarse con sus seguidores mexicanos. Aunque los integrantes ya actuaron en la capital, aquella visita ocurrió dentro de un festival y no como una parada oficial de una gira propia.

Instagram: txt_bighit

¿Cuándo será el concierto de TXT en México?

El espectáculo de TXT se realizará el 12 de mayo de 2027. De acuerdo con el anuncio difundido en las cuentas oficiales de la agrupación, la Ciudad de México fue incluida en el recorrido internacional de “Steal the Wind”.

Hasta el momento no se han revelado el recinto, los precios de los boletos ni las fechas de preventa y venta general. Se espera que estos detalles sean publicados posteriormente mediante los canales oficiales del grupo y de la empresa encargada del concierto.

Instagram: txt_bighit

Con esta presentación, México se sumará por primera vez a las ciudades elegidas para recibir una gira mundial de Tomorrow X Together. La noticia resulta significativa para las MOA mexicanas, quienes desde hace tiempo esperaban un show del grupo fuera del formato de festival.

¿Cuándo fue la última visita de TXT a México?

Anteriormente, los cinco integrantes viajaron a la Ciudad de México para participar en el festival AXE Ceremonia 2025. Su presentación se llevó a cabo el 5 de abril en el Parque Bicentenario y marcó el debut del grupo surcoreano en territorio mexicano.

Durante aquella noche, TXT formó parte de los actos principales del festival y se presentó ante las MOA que habían esperado durante años su llegada. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai expresaron su alegría por visitar el país y agradecieron el recibimiento del público.

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Uno de los momentos que más sorprendió a los asistentes ocurrió cuando los idols interpretaron “Eres para mí”, canción de la cantante mexicana Julieta Venegas. Yeonjun también presentó “GGUM”, uno de sus temas como solista, mientras que el resto del espectáculo reunió varias canciones conocidas de la agrupación.

Por ahora, las fans deberán esperar los siguientes anuncios para conocer dónde se realizará el concierto y cuándo podrán comprar los boletos. También falta saber qué canciones formarán parte del repertorio que TXT llevará a la Ciudad de México.