¡A echar raíces! Katy Perry y Justin Trudeau están listos para dar el siguiente paso

Katy Perry y Justin Trudeau están listos para dar el siguiente paso en su relación sentimental, después de varios meses de romance.

La relación entre la cantante estadounidense y el exprimer ministro de Canadá se convirtió en una de las historias más inesperadas del mundo del espectáculo y la política.

La combinación de dos figuras que pertenecen a mundos completamente distintos es lo que más sorprende al público. Katy, siendo una de las estrellas más exitosas del pop internacional; y Justin, quien fue durante casi una década uno de los líderes políticos más conocidos del planeta.

Aunque se podría pensar que la relación duraría relativamente poco, por ser polos opuestos, para sorpresa de muchos, el amor se fortaleció y al parecer ya están listos para avanzar juntos.

Katy Perry y Justin Trudeau buscan construir una vida juntos

Katy Perry y Justin Trudeau. Best Image/The Grosby Group

Después de varios meses de relación y de ajustar sus agendas por la gira de Katy Perry por Europa, la pareja ahora planea instalarse para fortalecer su vínculo y encontrar una dinámica más tranquila para ambos.

Lo anterior se podría dar en este mes de agosto, según una fuente citada por Us Weekly, quien detalló que ambos están listos para dejar atrás el ritmo de los viajes y comenzar una vida más estable.

La idea es estabilizarse y tener un tiempo libre en agosto para definir la estructura de su relación, echar raíces y encontrar un ritmo adecuado. Quieren asegurarse de que exista un sistema estable para criar a sus hijos".

Asimismo, la fuente señaló que, durante las últimas semanas, Katy y Justin habrían compartido tiempo en Europa junto a sus hijos. La cantante es mamá de Daisy, de cinco años, cuyo padre es Orlando Bloom; mientras que el exprimer ministro de Canadá es padre de Xavier, Ella –Grace y Hadrien, de su matrimonio con Sophie Grégoire.

El plan entre la cantante y el exprimer ministro de Canadá

Katy Perry y Justin Trudeau FJMG

La pareja, si bien, es apoyada por su círculo cercano, según la fuente, necesita asentarse y encontrar un equilibrio.

En un inicio, el exmandatario canadiense habría tenido la intención de llevar una vida más tranquila después de abandonar su cargo, sin embargo, su relación con la cantante habría modificado esos planes.

Compró una casa, regresó a Montreal y aún no se ha instalado del todo debido a su relación y al nuevo entorno en el que viven".

Por lo anterior, quienes los rodean esperan que la relación continué y encuentre un equilibrio entre sus distintas agendas.

Todos los apoyan, pero necesitan asentarse un poco, así que ese es el plan. Todos los que los conocen desean que su relación funcione".

La música une a Katy Perry con el hijo de Trudeau

Tanta es la cercanía de la cantante estadounidense con la familia del político canadiense, que, incluso, comenzó a orientar a Xavier, el hijo mayor de Trudeau, quien está interesado en desarrollarse profesionalmente en el universo de la música.

Ella lo está asesorando sobre cómo tener más atractivo para el público pop. Él ha estado pasando tiempo con ella y su padre durante esta etapa de la gira".

Esa relación ente Katy y el hijo de Justin ha hecho crecer aún más su relación sentimental, llena de complicidad, algo que se suma al interés de la cantante por la cultura canadiense y que termina por enamorar al exprimer ministro de Canadá.

Ella compra ropa de diseñadores de Quebec. A Justin le llena de orgullo que ella quiera experimentar su cultura lo máximo posible. Quiere integrarse en su cultura, y para ella es importante que él se sienta orgulloso. Él está aprendiendo mucho de ella y ella está aprendiendo mucho de él".

¿Cómo inició la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau?

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau tomó por sorpresa a millones de personas, ya que nadie imaginaba que una de las estrellas más grandes del pop y el ex primer ministro de Canadá terminarían formando una pareja.

Todo comenzó a finales de julio de 2025, cuando fueron captados paseando por las calles de Montreal y compartiendo una cena. En ese momento, muchos pensaron que se trataba simplemente de un encuentro entre amigos, pero con el paso de los meses siguieron dejándose ver juntos hasta que, a finales de ese mismo año, confirmaron su romance.

Desde entonces, ambos han llevado su relación con cierta discreción, aunque poco a poco han dejado de ocultarse. En 2026 hicieron su primera aparición oficial como pareja durante una alfombra roja en el Festival de Tribeca y, desde entonces, han sido vistos juntos en varios eventos internacionales. Más recientemente volvieron a acaparar los reflectores durante sus vacaciones en Saint-Tropez, Francia, donde fueron fotografiados disfrutando de un día de playa y de un paseo en yate. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron mucho de qué hablar en todo el mundo.