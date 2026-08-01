Así fue el encuentro de Katy Perry y Dua Lipa que emocionó a millones de fans

Katy Perry y Dua Lipa sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un inesperado encuentro durante el Sunny Hill Festival 2026, celebrado en Pristina, Kosovo. Las dos estrellas del pop compartieron un divertido momento que rápidamente se volvió viral y emocionó a millones de fans.

El festival, reconocido por reunir a grandes figuras del pop, la música electrónica, el hip-hop y el trap, contó este año con un cartel encabezado por artistas como Katy Perry, Lewis Capaldi y Martin Garrix. Sin embargo, fueron las intérpretes de California Gurls y Levitating quienes acapararon todas las miradas.

Katy Perry y Dua Lipa sorprenden con un divertido video juntas

A través de sus redes sociales, Katy Perry compartió un video en el que aparece bailando su nueva canción "Watch It Burn". Lo que parecía un clip más para promocionar el tema tomó por sorpresa a sus seguidores cuando, de repente, apareció Dua Lipa para unirse al baile.

"Terminando el Eurosummer 2026 por todo lo alto haciendo el Watch It Burn hop con mi hermana @dualipa en el @sunnyhillfestival", escribió la cantante.

En el video, Katy Perry luce un colorido atuendo inspirado en los tonos de un atardecer en la playa, mientras que Dua Lipa aparece con un elegante vestido dorado y botas negras.

Fans reaccionan al encuentro entre Katy Perry y Dua Lipa

El video no tardó en convertirse en tendencia. En menos de 18 horas acumuló alrededor de 4 millones de reproducciones, además de comentarios celebrando la reunión de ambas artistas.

Muchos usuarios aseguraron que se trató del encuentro de "dos reinas del pop" y destacaron la admiración que sienten por las dos cantantes, quienes son consideradas referentes de la música actual.

Este tipo de momentos demuestra cómo los festivales musicales se convierten en escenarios ideales para reunir a grandes estrellas y regalar a los fans colaboraciones inesperadas.

Justin Trudeau también se unió al reto de "Watch It Burn"

La nueva canción de Katy Perry también llamó la atención porque Justin Trudeau apareció bailando el tema en otro video compartido por la cantante el pasado 10 de julio.

El clip, que superó los 2.8 millones de reproducciones, fue acompañado por un divertido mensaje de Katy Perry: "Textos antiguos dicen que si saltas a esta canción tendrás 1,000 años de buena suerte."

La publicación generó conversación entre los seguidores de ambos y volvió a poner el tema en tendencia en redes sociales.

¿Qué es el Sunny Hill Festival?

El Sunny Hill Festival fue fundado en 2018 por Dua Lipa y su padre, Dukagjin Lipa, empresario del mundo de la música y mánager de la cantante.

Un evento que se realiza en las afueras de Pristina, Kosovo, y tiene como objetivo acercar la música internacional a los jóvenes, además de impulsar el turismo y promover el desarrollo cultural de la región.

Katy Perry y Dua Lipa sorprenden con video juntas en el Sunny Hill Festival 2026 Foto: Canva / Ilustrativa

Aunque el video entre Katy Perry y Dua Lipa dura menos de un minuto, fue suficiente para conquistar a millones de seguidores, quienes celebraron ver juntas a dos de las artistas más importantes del pop actual.