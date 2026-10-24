¿Ya lo escuchaste? Lisa lanza Press Play y apuesta por nuevos sonidos

Lisa, integrante de BLACKPINK, volvió a captar la atención de sus seguidores con el lanzamiento de Press Play, su primer EP en solitario. Este estreno representa una nueva oportunidad para disfrutar de la propuesta musical de la cantante, que combina géneros como K-pop, pop, hip-hop y dance-pop.

El proyecto también incluye el sencillo Tarantino, una canción que destaca por sus referencias al cine y que ha llamado la atención de los fans por su propuesta visual inspirada en las películas de acción.

Lisa lanza Press Play, su primer EP en solitario

El viernes 23 de octubre, Lisa lanzó Press Play, un EP publicado a través de LLOUD, el sello discográfico fundado por la cantante, en colaboración con la compañía estadounidense RCA Records.

El material está integrado por seis canciones: SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off y Sweat. Los seguidores de la artista ya pueden escuchar el proyecto en las distintas plataformas musicales.

Con este lanzamiento, Lisa continúa desarrollando su carrera como solista y explorando diferentes sonidos, luego de conquistar al público como integrante de BLACKPINK.

Tarantino: el sencillo de Lisa inspirado en el cine de acción

Uno de los temas que destaca en Press Play es Tarantino, una canción de poco más de tres minutos que incluye referencias visuales a las películas Kill Bill y Death Proof.

El video musical cuenta con la dirección de James Mackel, la dirección de fotografía de Nico Aguilar y la participación de la bailarina y coreógrafa hawaiana Sienna Lalau.

La producción incorpora escenas de acción que evocan el estilo cinematográfico de Quentin Tarantino, reconocido por sus películas que combinan elementos de acción, wéstern y drama.

Con este tema, Lisa rinde homenaje al cineasta estadounidense, ganador de dos premios Oscar y tres Globos de Oro, a través de una propuesta que mezcla música, baile y referencias cinematográficas.

El estreno también ha generado interés entre los seguidores de la cantante. De acuerdo con las cifras reportadas tras su lanzamiento, el video acumulaba 48 millones de visualizaciones en YouTube durante su primer día.

LLOUD Official: Lisa comparte cómo eligió el nombre Press Play

Antes del lanzamiento de Press Play, Lisa compartió a través de LLOUD Official algunos detalles sobre el proceso creativo detrás de este proyecto.

La cantante destacó la buena energía que hubo entre los integrantes del equipo durante la realización del EP. También habló sobre el proceso de elegir el nombre del material y explicó que, al final, la experiencia le recordó a una película, por lo que Press Play le pareció el título indicado.

Este lanzamiento era uno de los más esperados por los seguidores de Lisa, quien continúa construyendo su trayectoria musical fuera de BLACKPINK. Entre sus proyectos anteriores como solista se encuentran Lalisa (2021) y Alter Ego (2025).