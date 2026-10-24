Kimberly Irene “La Más Preciosa”: despide a su mamá con emotivo mensaje

Kimberly Irene, conocida como “La Más Preciosa” y una de las creadoras de contenido que forman parte de “Las Perdidas”, atraviesa un momento doloroso tras anunciar el fallecimiento de su mamá, Doña Martha.

La noticia ha generado muestras de cariño entre sus seguidores, quienes también apreciaban a Doña Martha por aparecer ocasionalmente durante las transmisiones de la influencer y compartir algunos momentos con ella.

Kimberly Irene, “La Más Preciosa”, despide a su mamá con un emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, Kimberly Irene compartió una fotografía junto a Doña Martha y le dedicó unas palabras para despedirse de ella. En el mensaje, expresó el dolor que siente por su partida y el amor que siempre le tendrá.

Madre hoy te fuiste a de este mundo pero nunca de mi corazón te agradezco x todo lo que estuviste junto ami de verdad mi vida ya no será la misma solo tengo un gran hueco en mi corazón no te despido x que algún día estaremos juntas de nuevo te amo mama@ dios te tenga en su santa gloria. Mama cuídanos desde en donde estés

Sus palabras reflejan la tristeza que enfrenta ante el fallecimiento de su mamá, a quien recordó con cariño y con la esperanza de volver a encontrarse algún día.

Seguidores y famosos envían mensajes de apoyo a Kimberly Irene

Tras darse a conocer la noticia, los seguidores de Kimberly reaccionaron a su publicación con mensajes de cariño y solidaridad. Muchos le expresaron sus condolencias y le enviaron palabras de aliento para acompañarla en este momento difícil, tanto a ella como a sus seres queridos.

Entre las figuras del medio del espectáculo que manifestaron su apoyo se encuentran Wendy Guevara, Aracely Arámbula, Celia Lora, Vanessa Claudio y Alberto Arana, quienes se sumaron a las muestras de afecto hacia la influencer.

Los mensajes se convirtieron en una forma de acompañarla ante la pérdida de su mamá, en un momento en el que las muestras de cariño de sus seguidores y amigos cobran especial significado.

Kimberly Irene había compartido su preocupación por la salud de su mamá

Días antes de dar a conocer el fallecimiento de Doña Martha, Kimberly Irene había compartido con sus seguidores una publicación en la que expresaba el amor que siente por sus padres.

Además, durante una transmisión, la influencer había manifestado su preocupación por la salud de su mamá. Estas declaraciones llevaron a algunos de sus seguidores a expresarle su apoyo y cariño en distintas ocasiones.

Ahora, tras la noticia de su fallecimiento, las muestras de solidaridad continúan llegando a Kimberly Irene y a su familia, quienes atraviesan un momento especialmente sensible.