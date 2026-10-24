Backstreet Boys aparecen en la fiesta de Drake y desatan la emoción

Drake celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta llena de sorpresas, música y más de 400 invitados. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de los Backstreet Boys, quienes llegaron para ofrecer una presentación especial que tomó por sorpresa al rapero y cantante canadiense.

La celebración no solo reunió a amigos y figuras cercanas al artista, sino que también dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: Drake cantando junto a una de las boy bands más populares de los años 90.

Backstreet Boys sorprenden a Drake

A través de videos compartidos en redes sociales, se observa el momento en que los integrantes de los Backstreet Boys aparecen en el escenario durante la fiesta, mientras suena Everybody, uno de los éxitos más reconocidos de la agrupación.

La llegada de la banda se convirtió en una de las grandes sorpresas de la noche, pues el propio Drake aparentemente no esperaba su presentación. La reacción del cantante y la emoción de los asistentes hicieron de este momento uno de los más comentados de la celebración.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Drake también subió al escenario para cantar junto a los integrantes de la agrupación.

Fiesta de Drake: más de 400 invitados en Casa Cipriani, Nueva York

La celebración privada por los 40 años de Drake se realizó el viernes 23 de octubre en Casa Cipriani, uno de los recintos exclusivos de Nueva York, y reunió a más de 400 invitados entre amigos, familiares y figuras cercanas al cantante.

Entre los detalles que trascendieron de la fiesta también estuvieron los videos compartidos en redes sociales por DJ Akademiks, quien mostró algunos momentos del encuentro, incluido el ambiente de la celebración y algunas palabras que Drake dedicó a los asistentes para agradecerles su compañía.

¿Por qué se hizo famoso Drake?

Aubrey Drake Graham, conocido artísticamente como Drake, nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Ontario, Canadá. Aunque actualmente es reconocido por su trayectoria musical, sus primeros pasos en el entretenimiento fueron como actor.

Su popularidad comenzó a crecer gracias a su participación en la serie juvenil Degrassi: The Next Generation, en la que interpretó a Jimmy Brooks durante varios años.

Posteriormente, Drake comenzó a desarrollar su carrera musical y lanzó en 2006 Room for Improvement. Con el tiempo, consolidó un estilo que combina rap, hip-hop, R&B melódico y pop.