Frentes Políticos / 24 de octubre de 2026

1. Trazabilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum da firmes pasos para corregir uno de los desafíos más sensibles del sistema de salud: que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan. La creación del Consejo Asesor para la Transformación Digital, coordinado por la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital, reunirá a especialistas como Cuauhtémoc Sánchez, Rolando Menchaca, Zaida Alarcón y Jonás Velasco, con apoyo de un equipo de IA. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, detalló que se presentará el 23 de noviembre y arrancará en enero de 2027. Abasto total, de una vez por todas.

2. Rendimiento. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, presentó cifras que respaldan la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La percepción de inseguridad bajó a 58.1% en septiembre de 2026, su menor nivel en los 13 años de medición de la ENSU. Según el Inegi, 28 ciudades mejoraron frente al mismo mes de 2025; además, los reportes de robos o asaltos cerca de las viviendas cayeron a 45.3%. Disminuyeron los testimonios de disparos y la percepción de inseguridad en las escuelas. García Harfuch atribuyó los avances a la inteligencia, la investigación y la coordinación entre autoridades. Sigan así. No desmayen.

3. Abandono. Layda Sansores presume que todo va bien, pero en Campeche crece la informalidad y el empleo formal pierde terreno. Juan Pablo Mex Salazar, dirigente de Canaco-Servytur, advierte que al menos dos mil comerciantes informales operan en la capital. A la crisis económica se suma el reclamo de los campesinos. José Rubén Cab denuncia que llevan dos años sin Tribunal Agrario en Campeche, y conflictos de tierra sin resolver. Los ejidatarios pidieron apoyo a Sansores y al Congreso, pero las soluciones, en vez de acercarse, se alejan. La gobernadora está ocupada lanzando odas al gobierno y pleito a Alito Moreno. No molestar.

4. Niveles. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde, propuso utilizar salas protocolarias del AICM para facilitar los traslados de senadores. Pero el trámite se le complicó. Claudia Anaya denunció que se envió a la Cancillería un oficio en su nombre que nunca autorizó; Higinio Martínez calificó de “error garrafal” la actuación del secretario técnico, Daniel Sibaja, quien envió el oficio a la SRE. Mauricio Vila señaló obstáculos para el ascenso y descenso de legisladores, y la discusión dejó al descubierto la tentación de obtener trato preferente. ¿Necesitan privilegios en un aeropuerto donde millones de usuarios hacen fila? Obvio no.

5. Poder económico. Octavio “N”, empresario acusado de golpear brutalmente a una recepcionista en Santa Fe, en la CDMX, enfrentará proceso por lesiones calificadas agravadas, luego de que un juez reclasificara el delito inicialmente imputado como feminicidio en grado de tentativa. ¿Cuánto cuesta cambiar las palabras para aminorar el delito? ¿Qué distingue una agresión que pudo costarle la vida a una mujer de un delito de lesiones? Las imágenes del ataque provocaron indignación; ahora, la resolución exige explicaciones sobre los criterios judiciales. ¿Ésa es la nueva justicia? ¡Bah!