Willem Dafoe desafía al Everest en 'Tenzing': Un rodaje real y sin pantallas verdes de Apple TV

Willem Dafoe es de esos actores que a sus 71 años el tiempo no le da miedo, al contrario, trata de mantenerse activo; no siempre busca los mismos personajes y eso es lo que lo hace un histrión que le gusta desafiarse a sí mismo. El más reciente de estos retos fue Tenzing.

Y simplemente no es algo que llegó a sus manos, un guion que leyó, le gustó y aceptó hacerlo, es una cinta que iba más allá de eso, un proyecto que traía en la cabeza desde hace una década y que le ilusionaba poder hacer a lado de la cineasta Jennifer Peedom.

“Hace diez años —incluso antes de que hiciéramos la película—, cuando ella mencionó que quería realizar este proyecto, me llamó mucho la atención. Además, se trata de una directora (Jennifer Peedom) que ha pasado gran parte de su vida en ese entorno, conectando con esa gente, con esa cultura; conoce las montañas a la perfección y siente un profundo cariño tanto por sus habitantes como por esas cumbres.

Cuando me contó que quería contar esta historia, me pareció fantástico. Así que le dije: ‘Si esto llega a concretarse y hay algo que yo pueda hacer, me encantaría participar’”, compartió Willem con Excélsior.

Y es que Tenzing no sólo es una cinta más, es una cinta de drama biográfica, basada en hechos reales, que cuenta la historia de Tenzing Norgay, un guía sherpa nepalí que se sumó a la expedición británica de 1953, encabezada por John Hunt, para conquistar la cima del monte Everest,

Tenzing. Cortesía Apple TV

“Sabía que, dada su trayectoria en el cine documental y su experiencia en la montaña, no recurriríamos a pantallas verdes ni a rodajes en estudio; estaríamos escalando de verdad, expuestos a los elementos. Y, además, contaríamos con actores que pertenecían a esa cultura. El proyecto tenía unos cimientos sólidos, una buena base. En realidad, no fue tanto por el personaje en sí; simplemente me ofrecí a formar parte de esa aventura. Y, para mi fortuna, resultó que el papel que me tocó —el jefe de la expedición— tenía un arco narrativo muy interesante. Todos esos factores influyeron.

Cuando alguien te agrada y te inspira, y esa persona sueña con crear algo, quieres ayudarla a hacer realidad ese sueño. Es una dinámica excelente para un actor. Aunque no es mi propia historia, me acerco a ella y aprendo muchísimo. Creo que, a veces, uno sale ganando cuando intenta contar la historia de otra persona: te acercas a ella porque te permite aprender algo nuevo. Y eso te transforma, te aporta un nuevo tipo de energía, una nueva forma de entender las cosas. Esa es la chispa; es lo que realmente enciende el impulso creativo”, dijo el actor.

Para el cuatro veces nominado al Oscar, una película es también una fuente de aprendizaje que se lleva a su vida personal, y Tenzing no fue la excepción, Hunt le dejó una enseñanza importante.

“No hay que juzgar un libro por su portada y que a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Esas son las dos cosas que aprendí de John, él era un buen hombre”, dijo con una sonrisa.

Dafoe tiene más de cuatro décadas frente a las cámaras de cine, y en ese tiempo ha navegado en un sin número de personajes que le han dado la oportunidad de demostrar, una y otra vez, su capacidad histriónica para ir de la bondad a la locura, pasar por el carisma y tocar la oscuridad.

Esa capacidad de transformación le ha dado un amplio reconocimiento en la industria cinematográfica. ¿Cómo olvidar al dr. Norman Osbourne – el Duende verde— en Spider-Man, ¿a Marcus en John Wick o a Donald Kimball en American Psycho?, pero en su historial tiene varias joyas que hubiera querido que, en su momento, se reconocieran.

Tom Hiddleston, Genden Phuntsok y Willem Dafoe. Cortesía Apple TV

“Es complicado, porque uno no quiere quejarse; las cosas suceden como suceden. Pero hay muchas películas que... a veces ocurre, que una cinta se estrena en un momento dado y no es bien recibida, pero con el paso del tiempo termina siendo valorada. Es curioso, porque la acogida de una película depende enormemente de la distribución, del contexto, de qué otros filmes se están estrenando, de lo que ocurre en la actualidad... Todo eso influye. Hay muchas películas en las que tenía puestas grandes esperanzas que no contaron con una distribución adecuada, es un hecho.

“No sabría señalar una en particular; en realidad, hay bastantes. Por otro lado, algunas a las que quizás di menos importancia funcionaron de maravilla. Pero, al fin y al cabo, es la historia de siempre: se suele decir que las películas son como tus hijos. Mantienes una relación con ellas; son el testimonio de una experiencia, de una vivencia personal. Por eso, resulta difícil establecer preferencias, ya que eso, en cierto modo, te condiciona. Es una buena pregunta y es una excelente oportunidad para dar a conocer alguna película que, a mi juicio, debería verse más. Pero ¡hay tantas! De verdad, muchísimas... Por ejemplo, algunas películas de Abel Ferrara; o La última tentación de Cristo, que no ha sido vista lo suficiente. La última película de Héctor Babenco... Nadie llegó a verla porque él falleció poco después. Hay muchas obras que, a mi parecer, deberían haber tenido una mayor difusión”, señaló.

Por esa razón no es de extrañar que al estar frente a una computadora ofreciendo una minirueda de prensa para dar a conocer Tenzing esté feliz de hacer esa parte de su trabajo… y al mismo tiempo sentirse un poco fuera de lugar en la era digital.

“Es una locura hacer una mesa redonda virtual. Es una locura, pero lo haremos, ¿verdad? Sí. Probablemente todos ustedes estén acostumbrados, pero yo no tanto”, dijo listo para responder preguntas.

Samdrup Dorje Lama Cortesía Apple TV

Willem está convencido de que Tenzing fue uno de los proyectos que más lo retó en cuanto a la cuestión física y mental, y está seguro que no podía haberse hecho en un set de grabación. La historia exigía que se registrara en campo abierto… casi como la expedición que encabezó su personaje.

“Jennifer es muy importante para mí, y sabía que este era un proyecto que ella hacía por pura pasión. Había trabajado con ella en algunos de sus documentales y llegué a conocerla bien, llevaba años preparando en su mente esta cinta; toda su vida la había llevado a este momento. Es una persona que ha filmado en las montañas, que escalaba montañas, que conoce a la comunidad sherpa y tenía una gran conexión con la familia de Tenzing Norgay. Así que pensé: ‘Vaya, esta es una gran oportunidad’.

“Además, iba a vivir esta gran aventura de escalar, de escalar de verdad. Era una propuesta de aventura y, al mismo tiempo, la persona adecuada para contar esta historia; además del hecho de que ella quería contarla desde la perspectiva de Tenzing Norgay, o al menos rendirle homenaje. Él es el centro de la historia. Todo eso formaba una combinación perfecta. A mí me gustan los desafíos; son lo que te mantiene alerta y vivo, y esto fue eso. Fue duro, sí, pero tuvimos a nuestro lado personas para quienes esto es su vida; las tomas como ejemplo y asumes el reto. Contamos con gente maravillosa trabajando con nosotros, especialmente de las comunidades sherpa, nepalí y tibetana.”, agregó.

La expertise de Dafoe no sólo viene de los personajes que interpreta, tiene mucho de la forma en la que el originario de Appleton, Wisconsin, percibe el mundo y hasta donde quiere o no estar en el status quo de lo que dictan las normas sociales.

A través de la publicidad y el condicionamiento social, todos sabemos qué es lo convencional, lo que dicta la mayoría. Así que, si logramos vivir al margen de eso, siempre podremos mantenernos alerta y ver más allá; ver aquello que no se nos presenta habitualmente. La sociedad tiende a agrupar a las personas y a crear una especie de término medio, y no deberíamos. Vivo según ese principio. Siempre deberíamos prestar atención a quienes observan desde fuera, ya que poseen una perspectiva única que merece ser valorada.

“En lugar de marginarlos o castigarlos por no compartir la visión predominante, deberíamos celebrar esa otra forma de ver las cosas. Esa manera de mirar mantiene vivas nuestra sensibilidad, nuestra curiosidad y nuestra receptividad, tanto hacia el mundo como hacia los demás. Es algo fundamental. A diario, recibimos constantes mensajes sobre cómo se supone que debemos vivir; por eso, adoptar el punto de vista de otra persona resulta enriquecedor. Nos ayuda a comprender mejor la vida”, compartió Dafoe.