Karol G llevó a Thalía como invitada sorpresa a su primer concierto en la CDMX este viernes 13 de noviembre, donde ambas estrellas desataron la euforia al cantar juntas “Piel morena” ante 65 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros.

Durante la fecha inaugural de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, la artista colombiana marcó el regreso de la intérprete mexicana a los escenarios capitalinos tras una década de ausencia.

Karol G cumple sueño de infancia y canta "Piel morena" junto a Thalía en su primer concierto en CDMX Instagram

El video de infancia de Karol G antes de recibir a Thalía

El encuentro representó la culminación de un anhelo que la llamada "Bichota" guardaba desde su niñez. Antes de presentar a su invitada durante el tercer bloque del espectáculo, las pantallas gigantes del recinto proyectaron un fragmento del documental de Netflix de la colombiana.

En el clip de archivo, una pequeña Carolina Giraldo confesaba frente a la cámara que Thalía era su cantante favorita y que soñaba con interpretar algún día sus canciones.

Karol G cumple sueño de infancia y canta "Piel morena" junto a Thalía en su primer concierto en CDMX Instagram

Karol G y Thalía cantan "Piel morena" en el Estadio GNP Seguros

Acto seguido, Thalía emergió en la tarima luciendo un atuendo dorado con detalles de guitarras, provocando un estruendo en el recinto. Acompañadas por bailarines vestidos con sombreros y estética inspirada en el mariachi, ambas artistas enlazaron un popurrí que incluyó “Amor a la mexicana”, la esperada “Piel morena” —tema lanzado originalmente en 1995— y el himno “A quién le importa”.

Karol G cumple sueño de infancia y canta "Piel morena" junto a Thalía en su primer concierto en CDMX Instagram

El regreso de Thalía a los escenarios de México tras 10 años

Visiblemente emocionada, Karol G detuvo el espectáculo para explicar al público el significado de la velada y destacar el retorno de la estrella mexicana:

Esta es una noche muy especial. Hay un montón de sueños de niña que plasmé en este disco y hoy van a presenciar uno de ellos. Solo por darles el dato, ella lleva 10 años sin cantar aquí en Ciudad de México y fue mi primer ídolo de la infancia, mi primera inspiración”.

Por su parte, Thalía respondió con humor: “Por fin creciste”, bromeó la mexicana antes de dedicarle unas palabras de reconocimiento a la trayectoria de la colombiana: “Tú eres para mí esa hermana pequeña que me encanta ver triunfar y brillar. Personalmente, saber que tengo un espacio en tu corazón desde chiquitita me emociona”. Antes de despedirse entre abrazos, Thalía lideró el coro del público al exclamar: “¡Karol, hermana, ya eres mexicana!”.

Karol G cumple sueño de infancia y canta "Piel morena" junto a Thalía en su primer concierto en CDMX Instagram

Setlist, invitados y próximas fechas de Karol G en CDMX

La noche formó parte de una producción monumental de casi tres horas y más de 30 canciones dividida en seis actos, donde Karol G —recién galardonada en los Latin Grammy— recorrió géneros que fueron del reguetón y la electrónica hasta la cumbia, el norteño y el mariachi.

El espectáculo también contó con la participación previa de Becky G, quien ayudó a encender los ánimos al inicio de la jornada.

Con este arranque con boletos agotados, la intérprete de “Provenza” y “Si antes te hubiera conocido” inauguró una residencia de tres fechas consecutivas en la capital mexicana (continuando el sábado 14 y domingo 15 de noviembre), consolidando uno de los momentos más emotivos de la música latina en vivo este año.