De escribir para Karol G a brillar sola: Elena Rose triunfa en CDMX

Durante años, Elena Rose construyó su carrera desde un lugar discreto pero poderoso: el de compositora. Sus letras dieron vida a éxitos interpretados por figuras como Karol G, Rauw Alejandro, Selena Gomez y Jennifer Lopez.

Sin embargo, ese espacio, aunque cómodo, dejó de ser suficiente. La artista decidió dar un paso al frente y tomar el control de su propio proyecto musical.

Para mí ahora es una responsabilidad gigante porque yo sé que hoy en día los artistas pueden ser la voz de muchas personas que no tienen la oportunidad de hablar, de expresarse, que no se dan la oportunidad de sentir, porque si la tienen, no se la dan, que inclusive un artista puede tener más poder que un presidente o que un político, incluso, influenciando a muchas personas, reflexiona Elena en charla con Excélsior.

Elena Rose Luis Enrique Gutiérrez

Una voz con propósito

Con más de 13 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Elena Rose es consciente del impacto de su música.

En mis procesos creativos cuido mucho qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo; para mí es importante que mis canciones las pueda cantar un niño de 5 años y que un padre se sienta cómodo que su hijo está escuchando la canción y que la pueda escuchar también un niño de 100 años, como digo yo, ¿no? Y que igualito puedan conectar y que igualito puedan disfrutar de la sensibilidad de la música, porque la música para mí son frecuencias sanadoras, si tú quieres, y no porque yo sea religiosa o tradicional o conflictiva en ese aspecto, no, sino que para mí ese es mi aporte al mundo, agrega Elena.

Su disco debut, Bendito verano, refleja esa visión: una propuesta que apuesta por la espiritualidad, la introspección y la conexión emocional en tiempos de incertidumbre.

Elena Rose Luis Enrique Gutiérrez

A veces también todo eso malo son distracciones, a veces también son pruebas para ver si tú vas a reconocer, uno, el rol que tienes como ciudadano, como ser humano en este mundo, que es único. O sea, tú no naciste por casualidad, tú tienes un propósito, entonces, todas estas cosas son distracciones a veces, debemos verlas como algo que nos ayude a encontrar nuestro rol, nuestro propósito, y éste es el mío, hacer música.

Fe, decisiones y un camino propio

La artista también ha dejado claro que su carrera está guiada por una profunda fe, la cual influye en cada decisión que toma.

Dios es mi mánager y es mi músico favorito y mi compositor favorito y es mi compañero y siempre le he pedido que si esa puerta está para mí, que se abra, que si es una puerta que cierran en mi cara, pero yo realmente quiero que, cuando yo haga el esfuerzo, se abra y si no, que se quede cerrado, como que realmente confío en que lo que Él tiene para mí es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar, pero porque también yo le he dejado saber a Él lo feliz que me hace acompañar a las personas en sus vidas, explica.

Elena Rose Luis Enrique Gutiérrez

Una noche mágica en el Metropólitan

El salto de compositora a estrella quedó confirmado la noche del concierto en el Teatro Metropólitan, donde Elena Rose logró un lleno total ante más de 3 mil asistentes.

Desde antes de abrir puertas, sus seguidores —autodenominados “Guerreros y Guerreras de la Luz”— ya esperaban con atuendos blancos, listos para vivir una experiencia más allá de lo musical.

El show arrancó con una atmósfera casi espiritual, marcada por el tema Mantra, que envolvió el recinto en una vibra introspectiva.

La cantante apareció acompañada por una orquesta, dominando el escenario con una presencia etérea que cautivó al público desde el primer momento.

Elena Rose SANTIAGO COVARRUBIAS/OCESA

Un concierto que fue más que música

Temas como Alma, Otro huevón y Pa’ qué volviste? marcaron el inicio de un recorrido emocional que incluyó éxitos como Roulin, Gangsta Ángel y Cosita linda.

Estoy impresionada. Gracias por estar aquí. No tienen idea del honor que es para mí tener un sold out en México. Muchas gracias, expresó.

Uno de los momentos más especiales llegó con la participación del dúo LAGOS, así como con la aparición sorpresa de Ha*Ash, quienes compartieron escenario con la cantante en una noche cargada de emociones.

Elena Rose SANTIAGO COVARRUBIAS/OCESA

El vínculo con el público alcanzó su punto máximo cuando la artista bajó del escenario para convivir con sus fans, protagonizando momentos íntimos y conmovedores.

Una conexión que rompe fronteras

La velada también se convirtió en un símbolo de unión cultural. Entre gritos de “Elena, hermana, ya eres mexicana”, el público selló una conexión especial con la artista.

El cierre del concierto estuvo marcado por la nostalgia y la identidad, con temas que celebran sus raíces y su espiritualidad, dejando en el ambiente una sensación de paz y gratitud.

Tras más de dos horas y 22 canciones, quedó claro que Elena Rose ya no está detrás de bambalinas.

Hoy, su voz, su historia y su mensaje ocupan el centro del escenario, consolidándola como una de las artistas más prometedoras y auténticas de la música actual.