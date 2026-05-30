Así fue el show de The Killers en la final de la Champions League entre PSG y Arsenal | VIDEO

Al ritmo de "Human" y "Mr. Brightside", miles de aficionados al futbol vivieron un momento inolvidable antes de la gran final de la UEFA Champions League. La legendaria banda The Killers fue la encargada de poner el ambiente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El Puskás Aréna de Budapest, Hungría, se transformó en un enorme escenario de rock gracias a la energía de la agrupación estadounidense, que ofreció un espectáculo previo al arranque del esperado encuentro.

Final de la UEFA Champions League

Este sábado se llevó a cabo la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, dos de los clubes más importantes del futbol europeo.

Previo al inicio del partido, los asistentes disfrutaron del tradicional espectáculo musical organizado por la UEFA, una iniciativa que comenzó en 2016 para darle un toque más espectacular a la antesala de la gran final.

Desde entonces, artistas y bandas internacionales han sido seleccionados para presentarse ante millones de espectadores alrededor del mundo. En esta edición, The Killers fue la agrupación elegida para encender los ánimos en el estadio.

The Killers conquista Budapest

Con su característico estilo que combina el indie rock con una poderosa puesta en escena, The Killers ofreció una presentación llena de energía, acompañada de bailarines, efectos visuales y pirotecnia.

La voz de Brandon Flowers resonó en todo el estadio mientras miles de aficionados coreaban algunos de los temas más emblemáticos de la banda, creando una atmósfera única antes del silbatazo inicial.

Canciones como "Human" y "Mr. Brightside" fueron algunas de las más celebradas por el público que se dio cita en Budapest para vivir la gran final.

¿Quiénes son The Killers?

Originaria de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, The Killers es considerada una de las bandas más importantes del rock de las últimas dos décadas.

La agrupación está integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., músicos que han conquistado escenarios de todo el mundo gracias a éxitos como "Mr. Brightside", "Human", "Read My Mind" y "Somebody Told Me".

Entre sus canciones más reconocidas destaca "Mr. Brightside", un tema que se convirtió en un fenómeno global y que ha recibido diversos reconocimientos, además de mantenerse como una de las canciones más escuchadas por varias generaciones.

The Killers en la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal Foto: Cuartoscuro.com

Con una trayectoria de más de 20 años, The Killers continúa demostrando por qué sigue siendo una de las bandas favoritas del público y un referente del rock contemporáneo.