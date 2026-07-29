Karla Zapién denuncia al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual ante la Fiscalía de CDMX

La actriz Karla Zapién presentó formalmente una denuncia contra el actor Hugo Stiglitz ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El proceso legal inició por señalamientos directos de presunto abuso sexual cometidos hace 33 años contra la intérprete.

Durante el noticiero de la periodista Azucena Uresti se confirmó la acción legal desde las instalaciones de la dependencia capitalina este 29 de julio. Los reportes emitidos durante la transmisión detallaron la llegada de la parte acusadora para iniciar el trámite judicial correspondiente.

Karla Zapién denunció a Hugo Stiglitz. Foto de IG: Karla Zapién

Un reportero del espacio informativo alertó sobre la oficialización del proceso penal desde el lugar de los hechos. "En unos minutos más estarán viniendo a denunciar al actor Hugo Stiglitz por delitos sexuales en hechos ocurridos hace treinta y tres años", relató el corresponsal.

Esta querella materializa las acusaciones públicas que la presunta víctima realizó tiempo atrás a través de diversos espacios mediáticos. Las autoridades de la Ciudad de México abrieron la carpeta de investigación para recabar las pruebas y los testimonios iniciales del caso señalado.

El origen de las acusaciones contra el actor

La controversia estalló meses atrás cuando Karla Zapién rompió el silencio sobre los eventos de su adolescencia. La mujer relató su primer encuentro con Hugo Stiglitz en la ciudad de Guadalajara, etapa en la que ella apenas tenía 17 años de edad.

Según las declaraciones de la denunciante, el veterano histrión le ofreció una oportunidad laboral para participar en una producción cinematográfica. Bajo esta promesa profesional, el señalado la trasladó a un hotel ubicado en la capital del país, escenario exacto del presunto ilícito.

Hugo Stiglitz en la alfombra roja de la película mexicana “Caras Vemos”. Foto: Cuartoscuro

El testimonio público detalló un abuso perpetrado mediante manipulación psicológica y diversos engaños, descartando el uso de fuerza o violencia física. La actriz guardó el secreto durante más de tres décadas por una petición expresa del propio acusado en aquel momento.

El silencio prolongado también derivó de la confianza absoluta que la joven depositó en la figura pública del artista. La presunta víctima confesó que la valentía de otras mujeres del medio artístico la impulsó para exponer su propia experiencia frente a los reflectores.

El proceso legal y las próximas investigaciones

En sus primeras declaraciones, la actriz reveló sus intentos previos por buscar justicia por la vía institucional. En aquella época, sus asesores legales le informaron sobre la prescripción del delito, situación que frenó temporalmente sus intenciones de procesar al responsable.

El panorama cambió drásticamente con la movilización de este lunes hacia las oficinas ministeriales. La entrega del documento oficial ante la Fiscalía capitalina marca el inicio de una nueva batalla judicial para determinar las responsabilidades penales del famoso actor mexicano.

Hugo Stiglitz en la XLVIII entrega de las Diosas de Plata. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades correspondientes mantuvieron total hermetismo respecto a los detalles específicos integrados en el expediente recién abierto. Los representantes legales de la parte afectada presentarán los alegatos pertinentes conforme avancen las diligencias establecidas por el código penal vigente.

Karla Zapién reiteró previamente su objetivo principal al exponer esta dolorosa etapa de su juventud. La denunciante busca alentar a otras posibles víctimas a levantar la voz y evitar la repetición de estas conductas dentro de la industria del entretenimiento.