Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek: Brenda Rivero asiste a la Fiscalía de CDMX

El caso de Alfonso Obregón, conocido por prestar su voz a personajes como Shrek, Kakashi Hatake y Bugs Bunny, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciara los peritajes y dictámenes correspondientes tras la denuncia presentada por Brenda Rivero.

La mañana de este miércoles, la joven acudió a las instalaciones de la Fiscalía acompañada de su abogado, Gerardo Martín Rincón Flores, para comenzar con los procedimientos que forman parte de la investigación.

De acuerdo con la denuncia, Rivero acusa al actor de doblaje de presunto abuso sexual. Ella sostiene que los hechos ocurrieron cuando tenía 16 años, mientras que Obregón contaba con 50.

A su llegada a la dependencia, la denunciante reconoció que enfrentar este proceso no ha sido sencillo, pero dijo confiar en que las autoridades puedan esclarecer lo ocurrido.

Estoy nerviosa con todo esto, no ha sido fácil. También alcé la voz por mis compañeros. Ha sido un proceso complicado y sólo espero que todo salga bien, que haya justicia y que otros compañeros también se animen a hablar, expresó.

La denuncia señala una relación que terminó siendo incómoda

Semanas antes de acudir a la Fiscalía, Brenda Rivero hizo pública su versión a través de un video difundido en redes sociales.

En ese material explicó que, al inicio, Alfonso Obregón le propuso mantener una relación sentimental en secreto. Según su relato, aceptó en un primer momento, pero con el paso del tiempo comenzó a sentirse incómoda por los comentarios de carácter sexual y por presuntos tocamientos que, asegura, ocurrieron sin su consentimiento.

Además, la joven compartió una conversación entre su madre y el actor de doblaje. En esos mensajes, la mujer le reclama haber mantenido ese comportamiento aun sabiendo que Brenda era menor de edad. De acuerdo con la denunciante, en esa conversación el actor reconocía conocer la edad de la adolescente.

Alfonso Obregón. Especial

Hasta el momento, según informó la representación legal de Rivero, ninguna persona del entorno de Alfonso Obregón se ha comunicado con la parte denunciante para establecer algún contacto relacionado con el caso.

La defensa afirma que podrían surgir más testimonios

El abogado Gerardo Martín Rincón Flores aseguró que, además de la denuncia presentada por Brenda Rivero, otras personas ya se acercaron para exponer situaciones similares.

Sin embargo, aclaró que por ahora no pueden considerarse formalmente como parte del expediente hasta verificar su identidad y la existencia de pruebas.

Es muy fácil decir que alguien es víctima, pero primero tenemos que revisar cada caso. Son asuntos muy delicados, señaló.

El litigante también comentó que, en su momento, notificaron a las autoridades sobre un presunto intento de Alfonso Obregón por salir del país. Asimismo, hizo referencia a publicaciones realizadas por el actor en redes sociales, en las que, según su interpretación, habría reconocido conductas del pasado y ofrecido disculpas.

Alfonso Obregón Especial

Por ahora, la Fiscalía no ha informado cuánto tiempo tardarán los peritajes ni cuándo podría definirse la siguiente etapa del proceso.

Alfonso Obregón ya enfrentó otro proceso judicial en 2024

Este nuevo caso ocurre después de que Alfonso Obregón enfrentara un proceso en 2024 por denuncias distintas de presunto abuso agravado presentadas por exalumnas de sus cursos de doblaje.

En agosto de ese año fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a viajar a Colombia y permaneció varios días en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.

Posteriormente recuperó su libertad y, meses después, los procedimientos concluyeron con resoluciones favorables para el actor, en uno de los expedientes no se encontraron elementos suficientes para mantener la acusación y, en otro, obtuvo una sentencia absolutoria. En octubre de 2024 confirmó públicamente que había quedado libre de cargos y sin medidas cautelares.

Alfonso Obregón Especial

Respecto a aquellas denuncias, Obregón sostuvo que las acusaciones derivaban de malentendidos relacionados con ejercicios utilizados durante sus clases de actuación y doblaje. También afirmó que esa experiencia lo llevó a modificar su forma de impartir los talleres para evitar situaciones similares en el futuro.

Ahora, con la apertura de estos nuevos peritajes, será la Fiscalía la encargada de reunir los elementos necesarios para determinar el rumbo de la investigación y establecer si existen pruebas suficientes para ejercer alguna acción legal. Mientras tanto, el caso continúa en etapa de investigación y no existe, por ahora, una resolución judicial sobre esta nueva denuncia.