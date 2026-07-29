Estrenos de Prime Video en agosto de 2026: series, películas y calendario completo

Prime Video tendrá menos lanzamientos que otras plataformas durante agosto de 2026, pero su programación incluye el regreso de tres de sus series originales más conocidas, nuevas películas de acción, romance y suspenso, además de transmisiones deportivas en vivo.

Entre los estrenos más esperados se encuentran la segunda temporada de la serie mexicana Nadie nos va a extrañar, la cuarta entrega de Reacher y el regreso de Betty la Fea: La historia continúa, que en esta ocasión llevará el título Betty la Fea: Más fea que nunca.

La plataforma también incorporará películas como En la zona gris, The Last Sunrise y Turbulencias. Para los aficionados al futbol mexicano, Prime Video transmitirá partidos de Chivas y Chivas Femenil como local.

Estos son los principales estrenos de Prime Video en agosto de 2026

Nadie nos va a extrañar regresa con una nueva temporada (7 de agosto)

La serie mexicana Nadie nos va a extrañar volverá a Prime Video con una nueva temporada en la que sus cuatro protagonistas comenzarán el último año de preparatoria.

La historia continuará después de la pérdida de Memo, un acontecimiento que dejó al grupo intentando comprender lo sucedido y seguir adelante. Aunque su amistad y el negocio que construyeron los mantienen unidos, la llegada de una nueva competencia amenazará con desplazarlos.

Los jóvenes también deberán decidir qué quieren hacer con sus vidas cuando termine la preparatoria y enfrenten un futuro que hasta ahora parecía lejano.

Nadie nos va a extrañar Prime Video

Reacher estrena su cuarta temporada (12 de agosto)

Jack Reacher enfrentará un nuevo caso en la cuarta temporada de la serie protagonizada por Alan Ritchson.

En los nuevos episodios, un encuentro trágico dentro del metro llevará al personaje a involucrarse en un conflicto contra enemigos poderosos. Lo que comienza como un incidente aislado se convertirá en un juego en el que deberá descubrir quién está detrás de la amenaza.

La temporada estará basada en Mañana no estás, novela escrita por Lee Child y publicada originalmente como parte de la saga literaria de Jack Reacher.

Reacher Especial

Betty la Fea vuelve con nuevos personajes y reencuentros (28 de agosto)

La historia de Beatriz Pinzón Solano continuará en Betty la Fea: Más fea que nunca, nueva temporada de la producción original de Prime Video.

Además de presentar cambios en la vida de Betty y los integrantes de Ecomoda, la serie reunirá nuevamente a todo el Cuartel de las Feas, algo que no ocurría desde la telenovela original.

La temporada también contará con el regreso de El Francés y Román, dos personajes relacionados con la juventud de Betty y Nicolás Mora. La plataforma adelanta que los nuevos episodios tendrán una imagen renovada, pero conservarán elementos reconocibles de la historia colombiana.

Foto: Captura de video

En la zona gris (21 de agosto)

Esta película de acción comienza cuando un déspota roba una fortuna de mil millones de dólares.

Para recuperar el dinero, un equipo de agentes encubiertos recibe la misión de ejecutar un atraco que parece imposible. Sin embargo, el plan se complica y se convierte en un enfrentamiento marcado por los engaños, la estrategia y la lucha por sobrevivir.

La cinta aparece dentro de los títulos que se incorporarán al catálogo de Prime Video durante el mes, aunque no forma parte de su apartado de producciones originales.

The Last Sunrise (26 de agosto)

The Last Sunrise tendrá como protagonista a Ry, una universitaria que vive con una enfermedad crónica y viaja a Mallorca para pasar el verano con su madre.

Durante su estancia conoce a Julián y comienza una relación que la impulsa a concentrarse en el presente. Sin embargo, el avance de su enfermedad y la aparición de secretos familiares amenazarán con cambiar la experiencia.

La película combinará romance y drama familiar dentro de un escenario vacacional en España.

Turbulencias (28 de agosto)

Un viaje en globo aerostático se transformará en una situación de supervivencia cuando un matrimonio pierda el control de la aeronave.

Sin ayuda disponible y a merced del viento, los protagonistas deberán controlar el miedo y tomar decisiones extremas para mantenerse con vida.

La historia utilizará el aislamiento y la altura como los principales elementos de tensión, mientras la pareja intenta recuperar el control antes de que sea demasiado tarde.

Calendario de estrenos de Prime Video en agosto de 2026

7 de agosto

Nadie nos va a extrañar – Nueva temporada: Los protagonistas comienzan su último año de preparatoria mientras enfrentan el duelo por Memo, una nueva competencia y las decisiones sobre su futuro.

12 de agosto

Reacher – Temporada 4: Un encuentro en el metro arrastra a Jack Reacher a un conflicto mortal contra enemigos poderosos.

21 de agosto

En la zona gris: Un grupo de agentes encubiertos intenta recuperar una fortuna robada, pero la operación deriva en una batalla de engaños y supervivencia.

22 de agosto

Chivas vs. Xolos de Tijuana: El Guadalajara recibirá a Tijuana en el Estadio Akron como parte de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 17:07 horas y podrá verse en vivo mediante Prime Video.

Roberto "Piojo" Alvarado marcó en la última jugada del partido y le dio a Chivas un dramático triunfo sobre FC Juárez en el Estadio Guadalajara. Mexsport

26 de agosto

The Last Sunrise: Una joven con una enfermedad crónica conoce el amor durante un verano en Mallorca, pero su salud y diferentes secretos familiares ponen en riesgo la relación.

28 de agosto

Betty la Fea: Más fea que nunca – Nueva temporada: Betty, Armando y los integrantes de Ecomoda regresan en una entrega que reunirá nuevamente al Cuartel de las Feas.

Betty, Armando y los integrantes de Ecomoda regresan en una entrega que reunirá nuevamente al Cuartel de las Feas. Turbulencias: Un matrimonio queda atrapado en un globo aerostático fuera de control y debe tomar decisiones extremas para sobrevivir.

Futbol de Chivas en Prime Video durante agosto

Además de sus estrenos de series y películas, Prime Video continuará con las transmisiones de los partidos de Chivas como local.

Durante agosto, la plataforma también ofrecerá los encuentros de Chivas Femenil disputados en casa, correspondientes a la primera fase del nuevo torneo de la Liga MX Femenil. El calendario proporcionado por la plataforma no especifica las fechas de estos partidos.

¿Qué ver en Prime Video durante agosto de 2026?

Nadie nos va a extrañar será una de las principales opciones para el público mexicano, especialmente después de la recepción que tuvo su primera temporada. Para quienes prefieren las producciones de acción, el mes incluirá el regreso de Reacher y la llegada de En la zona gris.

El cierre de agosto estará marcado por Betty la Fea: Más fea que nunca, The Last Sunrise y Turbulencias. Aunque el calendario es más reducido, Prime Video concentrará sus lanzamientos principales durante la segunda mitad del mes.

Las fechas de estreno pueden cambiar sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar la plataforma conforme se acerque el lanzamiento de cada producción.

bgpa